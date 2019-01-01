25 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначає доктор філологічних наук, професор(на фото). Вона - почесний академік Академії наук Вищої школи, автор ідеї та упорядник тритомника «Роде наш красний. Волинь у долях краян і людських документах».За православним календарем 25 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Олександр, а християни західного обряду святкують Різдво.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.Сьогодні у світі відзначається католицьке Різдво.А на Волині цього дня у 1971 році здали в експлуатацію першу чергу Ковельського заводу сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш».25 грудня 1956 року видав перший волинський цукор Іваничівський цукровий завод.А у 2011 році Національну спілку журналістів України поповнили волинські медійники Наталія Толмачова, Сергій Боярчук, Любов Хвас і Володимир Філіпчук.