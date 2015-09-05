Україна отримає 15 мільярдів доларів за транзит російського газу
24 грудень, 23:34
Україна протягом 5 років отримає близько 15 мільярдів доларів за транзит російського газу.
Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель написав у своїй колонці для українських ЗМІ. За словами міністра, наша країна щорічно отримуватиме за транзит близько 3 мільярдів доларів протягом 5 років, - пише УНІАН.
"Орієнтовний дохід, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (переговори між Україною і Росією щодо транзиту газу), це понад 3 мільярди доларів арбітражу + орієнтовно 3 мільярди доларів за транзит в рік протягом 5 років.
Отже, у п'ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 мільярдів доларів, з них 3 мільярди - живими грошима - вже до нового року. І це - без кабальних умов щодо придбання російського газу", - написав Оржель.
Як відомо, за підсумками переговорів 20 грудня Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну і врегулювання взаємних вимог.
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом". Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і 40 мільярдів кубометрів - в наступні 4 роки, відгук майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду російського газового монополіста виплатити Україні грошима до Нового року понад 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Всі необхідні документи мають бути підписані до кінця поточного року.
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Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель написав у своїй колонці для українських ЗМІ. За словами міністра, наша країна щорічно отримуватиме за транзит близько 3 мільярдів доларів протягом 5 років, - пише УНІАН.
"Орієнтовний дохід, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (переговори між Україною і Росією щодо транзиту газу), це понад 3 мільярди доларів арбітражу + орієнтовно 3 мільярди доларів за транзит в рік протягом 5 років.
Отже, у п'ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 мільярдів доларів, з них 3 мільярди - живими грошима - вже до нового року. І це - без кабальних умов щодо придбання російського газу", - написав Оржель.
Як відомо, за підсумками переговорів 20 грудня Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну і врегулювання взаємних вимог.
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом". Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і 40 мільярдів кубометрів - в наступні 4 роки, відгук майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду російського газового монополіста виплатити Україні грошима до Нового року понад 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Всі необхідні документи мають бути підписані до кінця поточного року.
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