вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська боксерка завоювала бронзу чемпіонату України

Волинська боксерка завоювала бронзу чемпіонату України
Спортсменка з Волині вдало виступила на чемпіонаті України та увійшла в трійку найкращих.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Змагання тривали чотири дні поспіль, з 16 по 22 грудня, у місті Бровари. За звання чемпіона України змагалися молоді спортсмени віком до 22 років.

Як повідомляє тренер Петро Боярчук, боксерка із Володимира-Волинського, Наталія Павловська, виборола бронзу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бокс, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Сьогодні, 21:59
Волинська боксерка завоювала бронзу чемпіонату України
Сьогодні, 21:26
«Новорічний дебатний кубок»: у Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з літератури. ФОТО
Сьогодні, 20:51
Аварії зі значною кількістю пошкоджених автомобілів спричинили затори на мосту у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:34
Схожі новини
Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо
20 грудень, 17:48
Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії
16 липень, 19:33
Волинянки привезли медалі з чемпіонату України з боксу Волинянки привезли медалі з чемпіонату України з боксу
13 лютий, 16:40
Новий боксерський ринг встановили у волинському ліцеї. ФОТО Новий боксерський ринг встановили у волинському ліцеї. ФОТО
12 грудень, 2018, 05:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
 0
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Сьогодні, 21:59
 0
Волинська боксерка завоювала бронзу чемпіонату України
Сьогодні, 21:26
 0
«Новорічний дебатний кубок»: у Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з літератури. ФОТО
Сьогодні, 20:51
 0
Аварії зі значною кількістю пошкоджених автомобілів спричинили затори на мосту у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8