Волинська боксерка завоювала бронзу чемпіонату України





Про це йдеться у повідомленні на сайті відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



Змагання тривали чотири дні поспіль, з 16 по 22 грудня, у місті Бровари. За звання чемпіона України змагалися молоді спортсмени віком до 22 років.



Як повідомляє тренер Петро Боярчук, боксерка із Володимира-Волинського, Наталія Павловська, виборола бронзу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсменка з Волині вдало виступила на чемпіонаті України та увійшла в трійку найкращих.Про це йдеться у повідомленні на сайті відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Змагання тривали чотири дні поспіль, з 16 по 22 грудня, у місті Бровари. За звання чемпіона України змагалися молоді спортсмени віком до 22 років.Як повідомляє тренер, боксерка із Володимира-Волинського,, виборола бронзу.

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