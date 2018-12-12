Волинська боксерка завоювала бронзу чемпіонату України
Сьогодні, 21:26
Спортсменка з Волині вдало виступила на чемпіонаті України та увійшла в трійку найкращих.
Про це йдеться у повідомленні на сайті відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Змагання тривали чотири дні поспіль, з 16 по 22 грудня, у місті Бровари. За звання чемпіона України змагалися молоді спортсмени віком до 22 років.
Як повідомляє тренер Петро Боярчук, боксерка із Володимира-Волинського, Наталія Павловська, виборола бронзу.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Змагання тривали чотири дні поспіль, з 16 по 22 грудня, у місті Бровари. За звання чемпіона України змагалися молоді спортсмени віком до 22 років.
Як повідомляє тренер Петро Боярчук, боксерка із Володимира-Волинського, Наталія Павловська, виборола бронзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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