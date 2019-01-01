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Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО

Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Представники організації "Пласт" передали Вифлиємський вогонь до луцького собору Святої Трійці.

Скаути привезли до кафедрального собору Святої Трійці вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа в день зачаття праведною Анною Пресвятої Богородицi, після Божественної Літургії, - йдеться у повідомленні на сторінці ВПБА.

Вогонь миру, який прийняв митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Акція передачі Вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн та людей. Пластуни передають вогонь миру у різні заклади аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО


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Теги: Луцьк, Михаїл
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