Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
Сьогодні, 21:59
Представники організації "Пласт" передали Вифлиємський вогонь до луцького собору Святої Трійці.
Скаути привезли до кафедрального собору Святої Трійці вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа в день зачаття праведною Анною Пресвятої Богородицi, після Божественної Літургії, - йдеться у повідомленні на сторінці ВПБА.
Вогонь миру, який прийняв митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Акція передачі Вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн та людей. Пластуни передають вогонь миру у різні заклади аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.
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Скаути привезли до кафедрального собору Святої Трійці вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа в день зачаття праведною Анною Пресвятої Богородицi, після Божественної Літургії, - йдеться у повідомленні на сторінці ВПБА.
Вогонь миру, який прийняв митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Акція передачі Вифлеємського вогню проводиться щороку та символізує єднання країн та людей. Пластуни передають вогонь миру у різні заклади аби він потрапив у кожну домівку й наповнив її святковим духом.
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