Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО



знялися у фільмі.



Про це на сторінці у фейсбуці повідомив колишній декан факультету Юрій Громик.



"А в нас на факультеті знімали кіно! У ролях - викладачі! Це щось неймовірне!", - йдеться у дописі.



Героями фільму "Аліса в країні Див. Реінкарнація" стали викладачі кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фільм створили з нагоди 20-річчя заснування кафедри.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладачі факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українкизнялися у фільмі.Про це на сторінці у фейсбуці повідомив колишній декан факультету"А в нас на факультеті знімали кіно! У ролях - викладачі! Це щось неймовірне!", - йдеться у дописі.Героями фільму "Аліса в країні Див. Реінкарнація" стали викладачі кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фільм створили з нагоди 20-річчя заснування кафедри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію