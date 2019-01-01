Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
Викладачі факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки
знялися у фільмі.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомив колишній декан факультету Юрій Громик.
"А в нас на факультеті знімали кіно! У ролях - викладачі! Це щось неймовірне!", - йдеться у дописі.
Героями фільму "Аліса в країні Див. Реінкарнація" стали викладачі кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фільм створили з нагоди 20-річчя заснування кафедри.
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знялися у фільмі.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомив колишній декан факультету Юрій Громик.
"А в нас на факультеті знімали кіно! У ролях - викладачі! Це щось неймовірне!", - йдеться у дописі.
Героями фільму "Аліса в країні Див. Реінкарнація" стали викладачі кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фільм створили з нагоди 20-річчя заснування кафедри.
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