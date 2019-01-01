Тарас Михалик спростував чутки про своє повернення в московський «Локомотив». ВІДЕО

Тарас Михалик спростував чутки про те, що він може повернутися в розташування московського "Локомотива".



Про це йдеться у сюжеті



Нещодавно окремі ЗМІ повідомляли про те, що Тарас Михалик може повернутись у “Локомотив”.



Як відомо, кольори цієї команди волинянин захищав з 2013 по 2019 рік, зігравши 106 матчів, в яких забив 3 м’ячі і віддав 4 результативні передачі.



На запитання про можливу зміну клубу, Тарас Михалик відповів, що це недостовірна інформація і він до цього непричетний.



"В мене є діючий контракт з "Волинню" до літа. Далі я збираюся завершувати футбольну карєру", - сказав оборонець "Волині".



У цьому сезоні за луцьку “Волинь” у Першій лізі України Михалик встиг провести 11 поєдинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисник “Волині” 36-річнийспростував чутки про те, що він може повернутися в розташування московського "Локомотива".Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Нещодавно окремі ЗМІ повідомляли про те, що Тарас Михалик може повернутись у “Локомотив”.Як відомо, кольори цієї команди волинянин захищав з 2013 по 2019 рік, зігравши 106 матчів, в яких забив 3 м’ячі і віддав 4 результативні передачі.На запитання про можливу зміну клубу, Тарас Михалик відповів, що це недостовірна інформація і він до цього непричетний."В мене є діючий контракт з "Волинню" до літа. Далі я збираюся завершувати футбольну карєру", - сказав оборонець "Волині".У цьому сезоні за луцьку “Волинь” у Першій лізі України Михалик встиг провести 11 поєдинків.

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