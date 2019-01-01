вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тарас Михалик спростував чутки про своє повернення в московський «Локомотив». ВІДЕО

Тарас Михалик спростував чутки про своє повернення в московський «Локомотив». ВІДЕО
Захисник “Волині” 36-річний Тарас Михалик спростував чутки про те, що він може повернутися в розташування московського "Локомотива".

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нещодавно окремі ЗМІ повідомляли про те, що Тарас Михалик може повернутись у “Локомотив”.

Як відомо, кольори цієї команди волинянин захищав з 2013 по 2019 рік, зігравши 106 матчів, в яких забив 3 м’ячі і віддав 4 результативні передачі.

На запитання про можливу зміну клубу, Тарас Михалик відповів, що це недостовірна інформація і він до цього непричетний.

"В мене є діючий контракт з "Волинню" до літа. Далі я збираюся завершувати футбольну карєру", - сказав оборонець "Волині".

У цьому сезоні за луцьку “Волинь” у Першій лізі України Михалик встиг провести 11 поєдинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тарас Михалик, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна отримає 15 мільярдів доларів за транзит російського газу
24 грудень, 23:34
Тарас Михалик спростував чутки про своє повернення в московський «Локомотив». ВІДЕО
24 грудень, 22:59
Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО
24 грудень, 22:21
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
24 грудень, 21:59
Схожі новини
Тарас Михалик та Амбросій Чачуа стали гравцями «Волині», - ЗМІ Тарас Михалик та Амбросій Чачуа стали гравцями «Волині», - ЗМІ
20 липень, 17:47
Футболіст Тарас Михалик не буде продовжувати контракт із московським «Локомотивом» Футболіст Тарас Михалик не буде продовжувати контракт із московським «Локомотивом»
14 травень, 05:28
Розповіли, коли Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь» Розповіли, коли Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»
26 січень, 10:52
Футболіст Тарас Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь» Футболіст Тарас Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»
13 січень, 02:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна отримає 15 мільярдів доларів за транзит російського газу
24 грудень, 23:34
 0
Тарас Михалик спростував чутки про своє повернення в московський «Локомотив». ВІДЕО
24 грудень, 22:59
 0
Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО
24 грудень, 22:21
 0
Пластуни привезли Вифлиємський вогонь до луцького собору. ФОТО
24 грудень, 21:59
 0
Медіа
відео
1/8