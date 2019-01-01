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З початку року держборг України зріс до 83 мільярдів доларів

З початку року держборг України зріс до 83 мільярдів доларів
Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-листопад 2019 року зріс в доларовому еквіваленті на 4,5 мільярда доларів, або на 5,8%, до 82,8 мільярда доларів.

У гривневому еквіваленті держборг за цей період скоротився на 8% - до 1,991 трильйона гривень, - пише УНІАН.

Як повідомляють на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 177,7 мільярда гривень, або на 8,2%, - до 1,991 трильйона гривень. У тому числі в листопаді обсяг держборгу зріс на 1 мільярд доларів, або на 1,2%, в доларовому еквіваленті, але при цьому скоротився на 54,8 мільярда гривень, або на 2,7%, у гривневому еквіваленті.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2018 рік зріс в доларовому еквіваленті на 2,02 мільярда доларів, або на 2,6%, до 78,32 мільярда доларів.

У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 26,94 мільярда гривень, або на 1,3%, до 2,169 трильйона гривень. Стосовно ВВП державний і гарантований державою борг України у 2018 році скоротився до близько 62,7% з 71,8% у 2017 році.

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Теги: Державний борг, Україна
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