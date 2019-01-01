Виготовили флікери і розповіли про булінг: патрульні зустрілися з волинськими школярами. ФОТО

Волинські поліцейські завітали до школярів Старовижівщини. Місцевим школярам копи розповіли, як боротися з булінгом, вручили флікери.Зустріч з учнями села Чевель відбулася у вівторок, 24 грудня, - йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у фейсбуці.З найменшими учнями патрульні виготовили світловідбивні елементи – флікери, разом зз бібліотеки для юнацтва. З ними поспілкувались про важливість дотримуватись правил дорожнього руху.Зі старшими учнями копи говорили про булінг у шкільному середовищі та як протистояти цьому явищу."Для нас всі дітки однакові, адже всі вони – найменш захищені і потребують нашої опіки. Сьогоднішня зустріч це вкотре довела.Патрульні дякують за власноруч виготовлені символи прийдешнього року – паперові мишки кольорів світлофора: вони прикрасять їхні робочі місця разом з десятками малюнків та інших виробів, зроблених з любов’ю від дітей", - йдеться на сторінці поліцейських.