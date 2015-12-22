Юні тенісистки з Луцька вдало виступили на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 05:20
Юні спортсменки з Луцька взяли участь у всеукраїнському турнірі з тенісу "Левеня 2019" серед хлопчиків та дівчаток 2009 - 2013 року народження.
Турнір відбувався у Львові з 20 по 23 грудня, - йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Вихованки КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР", які тренуються під керівництвом Юрія Труша, гідно виступили на цьому турнірі.
Так, Мілана Ковальчук посіла 8 місце серед дівчаток до 8 років, а Аліна Забокрицька вийшла у раунд 16-ти кращих.
Загалом на цьому турнірі були представлені учасники з 20 міст України, їхня кількість перевищила 170 чоловік.
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Турнір відбувався у Львові з 20 по 23 грудня, - йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Вихованки КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР", які тренуються під керівництвом Юрія Труша, гідно виступили на цьому турнірі.
Так, Мілана Ковальчук посіла 8 місце серед дівчаток до 8 років, а Аліна Забокрицька вийшла у раунд 16-ти кращих.
Загалом на цьому турнірі були представлені учасники з 20 міст України, їхня кількість перевищила 170 чоловік.
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