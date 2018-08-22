Правоохоронці хочуть посилити покарання для водіїв за наїзди на людей
Сьогодні, 06:18
У МВС підготували законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, що призводять до травмування або загибелі.
Ха словами заступника міністра МВС України Антона Геращенка, відомство розробило низку законопроєктів, які будуть внесені вже до кінця року до Верховної Ради, - пише Zik.
Там передбачено обов'язкове використання світловідбивних елементів пішоходами та іншими учасниками руху та підвищення відповідальності для осіб, які скоюють наїзди, що закінчуються травмами і загибеллю людей.
"Крім того, ми будемо підвищувати відповідальність для того, щоби вихід на волю для тих, хто зробив наїзд на пішоходів, або скоїв ДТП зі смертельними наслідками, був не через половину відсидженого строку, а мінімум через 2/3", - стверджує Геращенко.
Зазначається, якщо наїзд на людину був вчинений водієм у стані сп'яніння, тоді відповідальність буде ще більшою.
Геращенко наголосив, що у першому кварталі 2020 року після завершення тестування планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації порушення правил дорожнього руху.
"П'ять камер у Києві, які було запущено у тестовому режимі у листопаді, зафіксували на 5 проспектах столиці 41 тисячу випадків перевищення швидкості", - додав він.
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Ха словами заступника міністра МВС України Антона Геращенка, відомство розробило низку законопроєктів, які будуть внесені вже до кінця року до Верховної Ради, - пише Zik.
Там передбачено обов'язкове використання світловідбивних елементів пішоходами та іншими учасниками руху та підвищення відповідальності для осіб, які скоюють наїзди, що закінчуються травмами і загибеллю людей.
"Крім того, ми будемо підвищувати відповідальність для того, щоби вихід на волю для тих, хто зробив наїзд на пішоходів, або скоїв ДТП зі смертельними наслідками, був не через половину відсидженого строку, а мінімум через 2/3", - стверджує Геращенко.
Зазначається, якщо наїзд на людину був вчинений водієм у стані сп'яніння, тоді відповідальність буде ще більшою.
Геращенко наголосив, що у першому кварталі 2020 року після завершення тестування планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації порушення правил дорожнього руху.
"П'ять камер у Києві, які було запущено у тестовому режимі у листопаді, зафіксували на 5 проспектах столиці 41 тисячу випадків перевищення швидкості", - додав він.
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