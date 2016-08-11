Президент призначив начальника СБУ Рівненщини

Володимир Зеленський призначив Андрія Тимченка начальником Управління Служби безпеки у Рівненській області.



Про це йдеться в указі глави держави №951/2019, - пише Громадське.



«Призначити Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області», — йдеться у тексті документу.



За даними місцевого видання «Рівне Вечірнє», 40-літній Андрій Тимченко має звання підполковника.



Як зазначають, Тимченко після звільнення попереднього керівництва СБУ виконував обов'язки начальника управління. До цього він працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

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