В Україні запустили сервіс перевірки електронних квитанцій
Сьогодні, 12:24
Кабмін запустив сервіс check.gov.ua, за допомогою якого можна буде перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою.
Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, - пише Економічна правда.
За його словами, за запуск сервісу офіційно проголосували на засіданні Кабміну.
"Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток", - написав він.
Дубілет пояснив, що замість паперової квитанції потрібно просто буде надати її код, а той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.
"До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші", - зазначив міністр.
Він зазначив, що поки що до сервісу підключені два банки - Приватбанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.
"Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервіси. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою.
Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі", - повідомив також Дубілет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, - пише Економічна правда.
За його словами, за запуск сервісу офіційно проголосували на засіданні Кабміну.
"Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток", - написав він.
Дубілет пояснив, що замість паперової квитанції потрібно просто буде надати її код, а той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.
"До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші", - зазначив міністр.
Він зазначив, що поки що до сервісу підключені два банки - Приватбанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.
"Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервіси. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою.
Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі", - повідомив також Дубілет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинському пункті пропуску - черги
Сьогодні, 13:19
У Луцьку вшанували пам’ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Сьогодні, 12:58
В Україні запустили сервіс перевірки електронних квитанцій
Сьогодні, 12:24
Суд покарав тільки одного з 5 чоловіків, причетних до вбивства лосів в нацпарку на Волині
Сьогодні, 11:49
Колишній гравець «Волині» служить в зоні ООС
Сьогодні, 11:07
Медіа