В Україні запустили сервіс перевірки електронних квитанцій

Кабмін запустив сервіс check.gov.ua, за допомогою якого можна буде перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою.Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів, - пише Економічна правда.За його словами, за запуск сервісу офіційно проголосували на засіданні Кабміну."Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток", - написав він.Дубілет пояснив, що замість паперової квитанції потрібно просто буде надати її код, а той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код."До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші", - зазначив міністр.Він зазначив, що поки що до сервісу підключені два банки - Приватбанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом."Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервіси. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою.Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі", - повідомив також Дубілет.