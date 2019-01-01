Назвали найнадійнішу автівку 2019 року
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Експерти незалежної некомерційної організації Consumer Reports назвали автомобілі марки Lexus найбільш надійними за результатами річного аналізу звернень власників та відкличних кампаній.
Lexus набрав 81 бал зі 100 можливих – більше за решту брендів, пише Auto24.
Середня оцінка модельної лінійки Lexus склала 81 бал, що майже вдвічі більше, ніж середньостатистичний показник галузі – 41 до 60 балів. Рейтинг складений на основі незалежних випробувань та аналізу даних про 420 000 автомобілів.
Для обчислення коефіцієнта надійності опитуються сотні тисяч автовласників, відзначаються найпроблемніші місця, типові для марок та окремих моделей, а також виводиться загальний рівень задоволеності. Крім того, Consumer Reports має власний автомобільний полігон, на якому проводяться тести.
Свою першу відзнаку за надійність Lexus отримав ще у 1995 році від J.D. Power and Associates. З того часу японський люксовий бренд поповнив свою скарбничку досягнень титулами “Кращий модельний ряд”, “Кращий бренд”, а також ставав №1 в довгостроковому рейтингу надійності автомобілів. У жовтні 2013 року Lexus зайняв перше місце в щорічному огляді Consumer Reports, а седан Lexus ES 300h став одним з найнадійніших за всю історію випробувань. Усі наступні роки бренд перебував у лідерах звітів Consumer Reports та J.D. Power and Associates.
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Lexus набрав 81 бал зі 100 можливих – більше за решту брендів, пише Auto24.
Середня оцінка модельної лінійки Lexus склала 81 бал, що майже вдвічі більше, ніж середньостатистичний показник галузі – 41 до 60 балів. Рейтинг складений на основі незалежних випробувань та аналізу даних про 420 000 автомобілів.
Для обчислення коефіцієнта надійності опитуються сотні тисяч автовласників, відзначаються найпроблемніші місця, типові для марок та окремих моделей, а також виводиться загальний рівень задоволеності. Крім того, Consumer Reports має власний автомобільний полігон, на якому проводяться тести.
Свою першу відзнаку за надійність Lexus отримав ще у 1995 році від J.D. Power and Associates. З того часу японський люксовий бренд поповнив свою скарбничку досягнень титулами “Кращий модельний ряд”, “Кращий бренд”, а також ставав №1 в довгостроковому рейтингу надійності автомобілів. У жовтні 2013 року Lexus зайняв перше місце в щорічному огляді Consumer Reports, а седан Lexus ES 300h став одним з найнадійніших за всю історію випробувань. Усі наступні роки бренд перебував у лідерах звітів Consumer Reports та J.D. Power and Associates.
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