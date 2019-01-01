Школярка познайомить лучан з Францією та спростує стереотипи про цю країну
Сьогодні, 20:47
Лучан запрошують на культурно-пізнавальний проєкт “Ковток Франції”.
Дійство відбуватиметься 28 грудня з 16:00 до 18:00 в Молодіжному центрі “YouthСфера”, що на вулиці Винниченка, 67.
Організовує подію команда луцького осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ).
Метою проєкту є ознайомлення з культурою та традиціями Франції; розвіювання стереотипів про країну з допомогою спікерки, Любов Коломєєць, школярки, яка місяць прожила у сім’ї французів і спостерігала за життям зсередини. Тому, їй точно є про що розповісти.
За програмою заходу буде проведена лекція від спікерки, презентація, навчальні ігри для засвоєння почутої інформації, а також куштування однієї з французьких страв.
Щоб стати учасником, потрібно зареєструватися за посиланням.
За додатковою інформацією звертайтеся до коорднаторки проекту - Ольги Титеріної за номером +380959298870, або писати на електронну пошту: [email protected]
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Дійство відбуватиметься 28 грудня з 16:00 до 18:00 в Молодіжному центрі “YouthСфера”, що на вулиці Винниченка, 67.
Організовує подію команда луцького осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ).
Метою проєкту є ознайомлення з культурою та традиціями Франції; розвіювання стереотипів про країну з допомогою спікерки, Любов Коломєєць, школярки, яка місяць прожила у сім’ї французів і спостерігала за життям зсередини. Тому, їй точно є про що розповісти.
За програмою заходу буде проведена лекція від спікерки, презентація, навчальні ігри для засвоєння почутої інформації, а також куштування однієї з французьких страв.
Щоб стати учасником, потрібно зареєструватися за посиланням.
За додатковою інформацією звертайтеся до коорднаторки проекту - Ольги Титеріної за номером +380959298870, або писати на електронну пошту: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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