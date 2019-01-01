Волонтери просять волинян підтримати проект «Соціальні контейнери»





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав громадський діяч, голова ради правління ГО "Молодіжна Платформа", засновник Молодіжного центру Волині Захар Ткачук.



«Допоможіть волонтерам та Олена Кравчук далі реалізовувати проєкт Соціальні контейнери м. Луцька», - йдеться у дописі.



Організація "Молодіжна Платформа" отримала у оренду від Волинської обласної ради підвальне приміщення для збреження і сортування вживаного одягу. Люди зможуть приходити в це приміщення і вибирати собі речі. Проте, потрібно зробити косметичний ремонт приміщення, поштукатурити стіни, пофарбувати, провести електрику та поставити лічильник на світло.



«Донації кидати сюди - 4149 6293 9767 6123 - Ткачук Захар Михайлович. За кошти прозвітуємо до 31 січня 2020 року. Робіть добрі справи», - написав Захар Ткачук



Проект «Соціальні контейнери» спрямований на допомогу соціально-незахищеним верствам населення. Речі віддають, як багатодітним сім'ям, так і атовцям. А також – у дитячі будинки та людям, які не мають постійного місця проживання.



Нагадаємо,



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