вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волонтери просять волинян підтримати проект «Соціальні контейнери»

Волонтери просять волинян підтримати проект «Соціальні контейнери»
Волонтери просять небайдужих волинян підтримати проект «Соціальні контейнери міста Луцька».

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав громадський діяч, голова ради правління ГО "Молодіжна Платформа", засновник Молодіжного центру Волині Захар Ткачук.

«Допоможіть волонтерам та Олена Кравчук далі реалізовувати проєкт Соціальні контейнери м. Луцька», - йдеться у дописі.

Організація "Молодіжна Платформа" отримала у оренду від Волинської обласної ради підвальне приміщення для збреження і сортування вживаного одягу. Люди зможуть приходити в це приміщення і вибирати собі речі. Проте, потрібно зробити косметичний ремонт приміщення, поштукатурити стіни, пофарбувати, провести електрику та поставити лічильник на світло.

«Донації кидати сюди - 4149 6293 9767 6123 - Ткачук Захар Михайлович. За кошти прозвітуємо до 31 січня 2020 року. Робіть добрі справи», - написав Захар Ткачук

Проект «Соціальні контейнери» спрямований на допомогу соціально-незахищеним верствам населення. Речі віддають, як багатодітним сім'ям, так і атовцям. А також – у дитячі будинки та людям, які не мають постійного місця проживання.

Нагадаємо, у Луцьку встановили два соціальні контейнери біля супермаркету ПАККО і поблизу Центру надання адміністративних послуг.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волонтери передали одяг для луцького СІЗО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нічого не злипнеться?
Відповісти
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Луцьку планували випускати ЛуАЗ, схожий на Toyota Land Cruiser Prado
Сьогодні, 16:48
Волонтери просять волинян підтримати проект «Соціальні контейнери»
Сьогодні, 16:04
«Ви справжні європейці»: у луцькому соборі вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня. ФОТО
Сьогодні, 15:17
У ковельській лікарні вперше в Україні за 15 років зробили пересадку серця. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Волинські школярки отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
В Луцьку планували випускати ЛуАЗ, схожий на Toyota Land Cruiser Prado В Луцьку планували випускати ЛуАЗ, схожий на Toyota Land Cruiser Prado
Сьогодні, 16:48
«Ви справжні європейці»: у луцькому соборі вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня. ФОТО «Ви справжні європейці»: у луцькому соборі вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня. ФОТО
Сьогодні, 15:17
У Луцьку вшанували пам’ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО У Луцьку вшанували пам’ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Сьогодні, 12:58
Компанія WEST AUTO HUB вітає волинян з Новим роком та різдвяними святами* Компанія WEST AUTO HUB вітає волинян з Новим роком та різдвяними святами*
Сьогодні, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Луцьку планували випускати ЛуАЗ, схожий на Toyota Land Cruiser Prado
Сьогодні, 16:48
 0
Волонтери просять волинян підтримати проект «Соціальні контейнери»
Сьогодні, 16:04
 0
«Ви справжні європейці»: у луцькому соборі вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня. ФОТО
Сьогодні, 15:17
 0
У ковельській лікарні вперше в Україні за 15 років зробили пересадку серця. ФОТО
Сьогодні, 15:03
 0
Волинські школярки отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8