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Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО

Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
У Любомльські ОТГ придбали автобус, який зможе перевозити дітей з особливими потребами.

Про це йдеться на сторінці громади.

Інклюзивний автобус купили для потреб закладів освіти Любомльської ОТГ. На покупку витратили 517 тисяч гривень з місцевого бюджету та 1,5 мільйона гривень державної субвенції.

Придбання шкільного автобуса ATAMAN здійснювалося через систему публічних електронних закупівель ProZorro.

Транспорт обладнаний спеціальним підіймачем для дітей, які прикуті до інвалідного візка. Окрім того, в салоні передбачені сидіння з ременями безпеки для дітей, які не можуть пересуватись самостійно.

Загалом придбання автобуса коштувало понад 2 мільйони гривень.

Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО

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Теги: Любомль, ОТГ, автобус
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