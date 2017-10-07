Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО

У Любомльські ОТГ придбали автобус, який зможе перевозити дітей з особливими потребами.Про це йдеться на сторінці громади.Інклюзивний автобус купили для потреб закладів освіти Любомльської ОТГ. На покупку витратили 517 тисяч гривень з місцевого бюджету та 1,5 мільйона гривень державної субвенції.Придбання шкільного автобуса ATAMAN здійснювалося через систему публічних електронних закупівель ProZorro.Транспорт обладнаний спеціальним підіймачем для дітей, які прикуті до інвалідного візка. Окрім того, в салоні передбачені сидіння з ременями безпеки для дітей, які не можуть пересуватись самостійно.Загалом придбання автобуса коштувало понад 2 мільйони гривень.