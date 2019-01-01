У Володимирі-Волинському відбулася різдвяна меса. ФОТО
Сьогодні, 17:09
У римо-католицькому храмі святих Іоакима і Анни в Святвечір відбулася святкова різдвяна меса.
Почалась вона о 22:00 і тривала до опівночі, - пише БУГ.
Храм до свята традиційно прикрасили стрічками, гірляндами, ялинками та встановили шопку.
25-го грудня, в Україні християни західного обряду відзначають Різдво Христове.
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Почалась вона о 22:00 і тривала до опівночі, - пише БУГ.
Храм до свята традиційно прикрасили стрічками, гірляндами, ялинками та встановили шопку.
25-го грудня, в Україні християни західного обряду відзначають Різдво Христове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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