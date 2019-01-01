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У Володимирі-Волинському відбулася різдвяна меса. ФОТО

У Володимирі-Волинському відбулася різдвяна меса. ФОТО
У римо-католицькому храмі святих Іоакима і Анни в Святвечір відбулася святкова різдвяна меса.

Почалась вона о 22:00 і тривала до опівночі, - пише БУГ.

Храм до свята традиційно прикрасили стрічками, гірляндами, ялинками та встановили шопку.

25-го грудня, в Україні християни західного обряду відзначають Різдво Христове.


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Теги: Різдво, Волинь, Володимир-Волинский
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