вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському пункті пропуску - черги

На волинському пункті пропуску - черги
На волинському пункті пропуску "Устилуг-Зосин" є скупчення автомобілів.

Про це йдеться у звіті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Так, станом на 12:00 перед пунктом пропуску "Устилуг-Зосин" в черзі стоять 50 автівок.

Варто зазначити, що на інших пунктах пропуску Західного регіону черг немає.

Згідно інформації, оприлюдненої на сайті Волинської ОДА, станом на 8:00 в черзі на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" стояли 20 автомобілів, а з 7:00 до 8:00 кількість пропущених транспортних засобів становила 75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, черги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинському пункті пропуску - черги
Сьогодні, 13:19
У Луцьку вшанували пам’ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Сьогодні, 12:58
В Україні запустили сервіс перевірки електронних квитанцій
Сьогодні, 12:24
Суд покарав тільки одного з 5 чоловіків, причетних до вбивства лосів в нацпарку на Волині
Сьогодні, 11:49
Колишній гравець «Волині» служить в зоні ООС
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
«Святкові» черги на пунктах пропуску з Польщею зменшилися. ВІДЕО «Святкові» черги на пунктах пропуску з Польщею зменшилися. ВІДЕО
24 грудень, 11:42
Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
23 грудень, 10:44
На волинських кордонах — «святкові» черги На волинських кордонах — «святкові» черги
22 грудень, 23:23
У пункті пропуску «Устилуг» – черги автівок У пункті пропуску «Устилуг» – черги автівок
20 грудень, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинському пункті пропуску - черги
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку вшанували пам’ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Сьогодні, 12:58
 0
В Україні запустили сервіс перевірки електронних квитанцій
Сьогодні, 12:24
 0
Суд покарав тільки одного з 5 чоловіків, причетних до вбивства лосів в нацпарку на Волині
Сьогодні, 11:49
 0
Колишній гравець «Волині» служить в зоні ООС
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8