На волинському пункті пропуску - черги





Про це йдеться у звіті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Так, станом на 12:00 перед пунктом пропуску "Устилуг-Зосин" в черзі стоять 50 автівок.



Варто зазначити, що на інших пунктах пропуску Західного регіону черг немає.



Згідно інформації, оприлюдненої на сайті Волинської ОДА, станом на 8:00 в черзі на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" стояли 20 автомобілів, а з 7:00 до 8:00 кількість пропущених транспортних засобів становила 75.

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