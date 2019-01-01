На волинському пункті пропуску - черги
Сьогодні, 13:19
На волинському пункті пропуску "Устилуг-Зосин" є скупчення автомобілів.
Про це йдеться у звіті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Так, станом на 12:00 перед пунктом пропуску "Устилуг-Зосин" в черзі стоять 50 автівок.
Варто зазначити, що на інших пунктах пропуску Західного регіону черг немає.
Згідно інформації, оприлюдненої на сайті Волинської ОДА, станом на 8:00 в черзі на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" стояли 20 автомобілів, а з 7:00 до 8:00 кількість пропущених транспортних засобів становила 75.
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Про це йдеться у звіті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Так, станом на 12:00 перед пунктом пропуску "Устилуг-Зосин" в черзі стоять 50 автівок.
Варто зазначити, що на інших пунктах пропуску Західного регіону черг немає.
Згідно інформації, оприлюдненої на сайті Волинської ОДА, станом на 8:00 в черзі на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" стояли 20 автомобілів, а з 7:00 до 8:00 кількість пропущених транспортних засобів становила 75.
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