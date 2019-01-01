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В окупованому Криму продають українські ялинки

В окупованому Криму продають українські ялинки
У Сімферополі на новорічному ярмарку під будівлею музичного театру на проспекті Кірова продаються штучні ялини з українського Прикарпаття.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області. Воно давно їх виготовляє і партіями відправляє в Росію. Ми їх звідти веземо», – розповів продавець.

Він також запевнив, що товар сертифікований і у нього є всі відповідні документи.

За словами підприємця, його торгові точки з українськими ялинками працюють ще в трьох місцях Сімферополя, зокрема, на Центральному ринку і Москольці.

Раніше біля площі імені Леніна в Сімферополі відкрився новорічний ярмарок.

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Теги: Крим, Україна
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