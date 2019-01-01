В окупованому Криму продають українські ялинки
Сьогодні, 18:57
У Сімферополі на новорічному ярмарку під будівлею музичного театру на проспекті Кірова продаються штучні ялини з українського Прикарпаття.
Про це повідомляє Крим.Реалії.
«Українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області. Воно давно їх виготовляє і партіями відправляє в Росію. Ми їх звідти веземо», – розповів продавець.
Він також запевнив, що товар сертифікований і у нього є всі відповідні документи.
За словами підприємця, його торгові точки з українськими ялинками працюють ще в трьох місцях Сімферополя, зокрема, на Центральному ринку і Москольці.
Раніше біля площі імені Леніна в Сімферополі відкрився новорічний ярмарок.
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Про це повідомляє Крим.Реалії.
«Українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області. Воно давно їх виготовляє і партіями відправляє в Росію. Ми їх звідти веземо», – розповів продавець.
Він також запевнив, що товар сертифікований і у нього є всі відповідні документи.
За словами підприємця, його торгові точки з українськими ялинками працюють ще в трьох місцях Сімферополя, зокрема, на Центральному ринку і Москольці.
Раніше біля площі імені Леніна в Сімферополі відкрився новорічний ярмарок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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