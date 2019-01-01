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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 грудня
На Волині завтра буде хмарно з проясненнями, а вночі йтиме невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Волинський Центр гідрометеорології.

Вдень місцями йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура. вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 1 морозу до 4 тепла.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0 - 2 тепла, вдень 1- 3 тепла.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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