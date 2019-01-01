Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 грудня
Сьогодні, 20:01
На Волині завтра буде хмарно з проясненнями, а вночі йтиме невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляє Волинський Центр гідрометеорології.
Вдень місцями йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура. вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 1 морозу до 4 тепла.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0 - 2 тепла, вдень 1- 3 тепла.
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Про це повідомляє Волинський Центр гідрометеорології.
Вдень місцями йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура. вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 1 морозу до 4 тепла.
У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0 - 2 тепла, вдень 1- 3 тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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