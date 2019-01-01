Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО
Сьогодні, 17:43
Ковельська збірна команда “СІЧ” стала бронзовим призером відкритого Кубка Львова з рукопашу гопак, а команда з Луцька завоювала головні нагороди.
З-поміж 12 колективів із Львівської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей, ковельчани посіли третє загальнокомандне місце, - пише КовельPost.
Спортсмени поступились луцькому “Герцю” - переможцю змагань та львівському “Одісею”, який зайняв другу сходинку п'єдесталу. Про це пише сайт Ковельської міськради.
Ковельчани зібрали у командному заліку 14 призових місць.
Серед переможців та призерів:
1. Михалевич Антон - I місце (18+, до 80кг)
2. Бортнік Олександр - I місце (12-13р, до 70кг)
3. Бобрик Роман - I місце (12-13р, до 48кг)
4. Микитюк Маргарита - I місце (10-11р, до 40кг)
5. Гузь Іван - I місце (10-11р, до 35кг)
6. Кальковець Вадим - II місце (8-9р, до 27кг)
7. Макарусь Ілля - II місце (12-13р, до 65кг)
8. Цікун Дмитро - II місце (10-11р, до 38кг)
9. Йовик Богдан - II місце (16-17р, до 65кг)
10. Фелось Ярослав - II місце (10-11р, до 55кг)
11. Головній Владислав - II місце (16-17р, до 75кг)
12. Шадріна Ангеліна - III місце (16-17р, до 50кг)
13. Даценко Богдан - III місце (12-13р, до 60кг)
14. Бублик Сергій - III місце (10-11р, до 35кг)
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З-поміж 12 колективів із Львівської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей, ковельчани посіли третє загальнокомандне місце, - пише КовельPost.
Спортсмени поступились луцькому “Герцю” - переможцю змагань та львівському “Одісею”, який зайняв другу сходинку п'єдесталу. Про це пише сайт Ковельської міськради.
Ковельчани зібрали у командному заліку 14 призових місць.
Серед переможців та призерів:
1. Михалевич Антон - I місце (18+, до 80кг)
2. Бортнік Олександр - I місце (12-13р, до 70кг)
3. Бобрик Роман - I місце (12-13р, до 48кг)
4. Микитюк Маргарита - I місце (10-11р, до 40кг)
5. Гузь Іван - I місце (10-11р, до 35кг)
6. Кальковець Вадим - II місце (8-9р, до 27кг)
7. Макарусь Ілля - II місце (12-13р, до 65кг)
8. Цікун Дмитро - II місце (10-11р, до 38кг)
9. Йовик Богдан - II місце (16-17р, до 65кг)
10. Фелось Ярослав - II місце (10-11р, до 55кг)
11. Головній Владислав - II місце (16-17р, до 75кг)
12. Шадріна Ангеліна - III місце (16-17р, до 50кг)
13. Даценко Богдан - III місце (12-13р, до 60кг)
14. Бублик Сергій - III місце (10-11р, до 35кг)
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