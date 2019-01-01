вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО

Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО
Ковельська збірна команда “СІЧ” стала бронзовим призером відкритого Кубка Львова з рукопашу гопак, а команда з Луцька завоювала головні нагороди.

З-поміж 12 колективів із Львівської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей, ковельчани посіли третє загальнокомандне місце, - пише КовельPost.
Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО


Спортсмени поступились луцькому “Герцю” - переможцю змагань та львівському “Одісею”, який зайняв другу сходинку п'єдесталу. Про це пише сайт Ковельської міськради.
Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО
Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО

Ковельчани зібрали у командному заліку 14 призових місць.
Серед переможців та призерів:

1. Михалевич Антон - I місце (18+, до 80кг)
2. Бортнік Олександр - I місце (12-13р, до 70кг)
3. Бобрик Роман - I місце (12-13р, до 48кг)
4. Микитюк Маргарита - I місце (10-11р, до 40кг)
5. Гузь Іван - I місце (10-11р, до 35кг)

6. Кальковець Вадим - II місце (8-9р, до 27кг)
7. Макарусь Ілля - II місце (12-13р, до 65кг)
8. Цікун Дмитро - II місце (10-11р, до 38кг)
9. Йовик Богдан - II місце (16-17р, до 65кг)
10. Фелось Ярослав - II місце (10-11р, до 55кг)
11. Головній Владислав - II місце (16-17р, до 75кг)

12. Шадріна Ангеліна - III місце (16-17р, до 50кг)
13. Даценко Богдан - III місце (12-13р, до 60кг)
14. Бублик Сергій - III місце (10-11р, до 35кг)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 18:11
Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО
Сьогодні, 17:43
У Володимирі-Волинському відбулася різдвяна меса. ФОТО
Сьогодні, 17:09
В Луцьку планували випускати ЛуАЗ, схожий на Toyota Land Cruiser Prado
Сьогодні, 16:48
Волонтери просять волинян підтримати проект «Соціальні контейнери»
Сьогодні, 16:04
Схожі новини
Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів
25 жовтень, 08:10
Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства
10 вересень, 13:44
«Волинь» програла у першій грі нового сезону «Волинь» програла у першій грі нового сезону
28 липень, 10:25
Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
21 червень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська громада купила інклюзивний шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 18:11
 0
Волинські рукопашники стали золотими та бронзовими призерами Кубку Львова. ФОТО
Сьогодні, 17:43
 0
У Володимирі-Волинському відбулася різдвяна меса. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
В Луцьку планували випускати ЛуАЗ, схожий на Toyota Land Cruiser Prado
Сьогодні, 16:48
 0
Волонтери просять волинян підтримати проект «Соціальні контейнери»
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8