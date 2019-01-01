У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу

23-й рік поспіль гарною спортивною традицією закінчення грудня на Волині є футзальний «Новорічний турнір», котрий напередодні свят збирає разом вболівальників, зірок футболу та кращих футзалістів області.19 грудня в селі Підгайці відбулася церемонія офіційного жеребкування чергового (нагадаємо - двадцять третього) свята зіркового футзалу. Організатор турнірупривітав учасників з черговим спортивним святом у житті футбольно-футзальної громади області та презентував процедуру жеребкування. Після цієї нескладної церемонії стали відомі склади двох відбірних груп та календар групового етапу.В групі «А» спортивна доля звела: «Волиньтабак» Луцьк, ФК «Респект» Луцьк, ФК «Любарт» Луцьк та «Кураж» Горохів. А в групі «В» зіграють «Вотранс» Луцьк, «Вокар» Ковель, «Ісіда» Луцьк та «Вест» Луцьк.Протягом трьох днів на майданчик ОДЮСШ у Луцьку разом із кращими футзалістами Волині вийде зірковий десант вихованців обласного футболу, котрі за різних часів захищали кольори національної збірної країни, різних європейських клубів та луцької «Волині». Серед тих, хто підтвердив свою участь у турнірі, - футболісти, котрі додаткового представлення не потребують:та. І це неповний список.Цьогоріч на глядачів чекає невеличкий сюрприз – розіграш святкових призів від торгової марки «Дмитрук» та алкомаркету «Gradus» за номерами запрошень, котрі можна буде отримати безпосередньо перед матчами. Запрошують всіх бажаючих. Вхід вільний.15.00 Волиньтабак – Кураж16.00 ФК Респект – ФК Любарт17.00 Вотранс – Вест18.00 Вокар – Ісіда19.00 Волиньтабак – ФК Любарт20.00 ФК Респект - Кураж14.00 Вотранс – Ісіда15.00 Вокар – Вест16.00 Волиньтабак – ФК Респект17.00 ФК Любарт – Кураж18.00 Вотранс – Вокар19.00 Ісіда - Вест15.00 1А – 2В16.00 1В – 2А17.30 матч за 3 місце18.30 Фінал