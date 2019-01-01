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У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу

У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу
23-й рік поспіль гарною спортивною традицією закінчення грудня на Волині є футзальний «Новорічний турнір», котрий напередодні свят збирає разом вболівальників, зірок футболу та кращих футзалістів області.

19 грудня в селі Підгайці відбулася церемонія офіційного жеребкування чергового (нагадаємо - двадцять третього) свята зіркового футзалу. Організатор турніру Юрій Волошин привітав учасників з черговим спортивним святом у житті футбольно-футзальної громади області та презентував процедуру жеребкування. Після цієї нескладної церемонії стали відомі склади двох відбірних груп та календар групового етапу.
У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу

В групі «А» спортивна доля звела: «Волиньтабак» Луцьк, ФК «Респект» Луцьк, ФК «Любарт» Луцьк та «Кураж» Горохів. А в групі «В» зіграють «Вотранс» Луцьк, «Вокар» Ковель, «Ісіда» Луцьк та «Вест» Луцьк.

Протягом трьох днів на майданчик ОДЮСШ у Луцьку разом із кращими футзалістами Волині вийде зірковий десант вихованців обласного футболу, котрі за різних часів захищали кольори національної збірної країни, різних європейських клубів та луцької «Волині». Серед тих, хто підтвердив свою участь у турнірі, - футболісти, котрі додаткового представлення не потребують: Тарас Михалик, Артем Федецький, Сергій Піддубний, Іван Цюпа, Назар Мельничук, Артем Дудік, Юрій Тетеренко, Олександр Чепелюк та Віктор Хомченко. І це неповний список.
У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу

Цьогоріч на глядачів чекає невеличкий сюрприз – розіграш святкових призів від торгової марки «Дмитрук» та алкомаркету «Gradus» за номерами запрошень, котрі можна буде отримати безпосередньо перед матчами. Запрошують всіх бажаючих. Вхід вільний.

Календар матчів:

28 грудня (субота):
15.00 Волиньтабак – Кураж
16.00 ФК Респект – ФК Любарт
17.00 Вотранс – Вест
18.00 Вокар – Ісіда
19.00 Волиньтабак – ФК Любарт
20.00 ФК Респект - Кураж

29 грудня (неділя):
14.00 Вотранс – Ісіда
15.00 Вокар – Вест
16.00 Волиньтабак – ФК Респект
17.00 ФК Любарт – Кураж
18.00 Вотранс – Вокар
19.00 Ісіда - Вест

30 грудня (понеділок):
15.00 1А – 2В
16.00 1В – 2А
17.30 матч за 3 місце
18.30 Фінал
У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу
У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу
У Луцьку пройде «Новорічний турнір» з футзалу


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Теги: Футзальний турнір, футзал
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