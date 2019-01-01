Поблизу Луцька зіштовхнулися легковик та мінівен. ФОТО
Сьогодні, 21:44
На трасі Луцьк-Ковель, неподалік села Рокині, (навпроти автозаправки "WOG") зіштовхнулись легковик марки "Жигулі" та мінівен.
Автопригода трапилася у середу, 25 грудня, близько 20 год. Про це повідомляє Волинь24.
За словами свідків, обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень, на дорозі лежить розбите скло. На місці події працюють правоохоронці.
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Автопригода трапилася у середу, 25 грудня, близько 20 год. Про це повідомляє Волинь24.
За словами свідків, обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень, на дорозі лежить розбите скло. На місці події працюють правоохоронці.
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