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Поблизу Луцька зіштовхнулися легковик та мінівен. ФОТО

На трасі Луцьк-Ковель, неподалік села Рокині, (навпроти автозаправки "WOG") зіштовхнулись легковик марки "Жигулі" та мінівен.

Автопригода трапилася у середу, 25 грудня, близько 20 год. Про це повідомляє Волинь24.

За словами свідків, обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень, на дорозі лежить розбите скло. На місці події працюють правоохоронці.

Поблизу Луцька зіштовхнулися легковик та мінівен. ФОТО

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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