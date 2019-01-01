Поблизу Луцька зіштовхнулися легковик та мінівен. ФОТО





Автопригода трапилася у середу, 25 грудня, близько 20 год. Про це



За словами свідків, обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень, на дорозі лежить розбите скло. На місці події працюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Ковель, неподалік села Рокині, (навпроти автозаправки "WOG") зіштовхнулись легковик марки "Жигулі" та мінівен.Автопригода трапилася у середу, 25 грудня, близько 20 год. Про це повідомляє Волинь24.За словами свідків, обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень, на дорозі лежить розбите скло. На місці події працюють правоохоронці.

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