Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel





Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 грудня близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні, — про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.



З їхніх слів, на вже нерегульованому перехресті автівки не змогли розминутися, коли ВАЗ повертав наліво.



Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.



На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ввечері зіткнулися на перехресті автомобілі ВАЗ і Opel.Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 грудня близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні, — про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, на вже нерегульованому перехресті автівки не змогли розминутися, коли ВАЗ повертав наліво.Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.На місці працює патрульна поліція.

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