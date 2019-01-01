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Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel

Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel
У Луцьку ввечері зіткнулися на перехресті автомобілі ВАЗ і Opel.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 грудня близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні, — про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, на вже нерегульованому перехресті автівки не змогли розминутися, коли ВАЗ повертав наліво.

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

На місці працює патрульна поліція.

Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel
Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel
Аварія у Луцьку: на перехресті не розминулися ВАЗ і Opel

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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