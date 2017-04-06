Волинським ветеранам спорту виплатять стипендії. СПИСОК







Про це йдеться у його розпорядженні № 780 від 23 грудня 2019 року, -



Стипендії виплачуватимуться упродовж 2020 року.



1. АБАЗА



Анатолій Герасимович



пенсіонер, відмінник народної освіти УРСР, 1946 р.н.



2. БАЛАКІНА



Галина Гнатівна



пенсіонерка, майстер спорту СРСР, 1947 р.н.



3. ВАЙНЕР



Геннадій Якович



пенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, 1944 р.н.



4. ГАЛЛЮК



Микола Миколайович



пенсіонер, майстер спорту СРСР, 1948 р.н.



5. ГАЩИН



Володимир Дмитрович



пенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 1944 р.н.



6. ГОРНИХ



Лілія Михайлівна



пенсіонерка, 1956 р. н., малозабезпечена



7. ГРИНЮК



Володимир Борисович



пенсіонер, відмінник народної освіти

УРСР, ветеран праці, 1944 р.н.



8. ГРИНЬ



Володимир Васильович



пенсіонер, майстер спорту СРСР, 1939 р.н.



9. ЗАХАРЧЕНКО



Михайло Павлович



пенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1936 р.н.



10. КЛІШ



Анатолій Аристархович



пенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 1956 р.н.



11. КЛІЩУК



Михайло Іванович



пенсіонер, Заслужений тренер України, 1935 р.н.



12. КОТИК



Юрій Васильович



пенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1948 р.н.



13. КОСЯК



Володимир Васильович



пенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1938 р.н.



14. КУХАРИК



Іван Сергійович



пенсіонер, майстер спорту СРСР, ветеран фізичної культури та спорту, 1951 р.н.



15. ЛЕВИЦЬКИЙ



Микола Романович



пенсіонер, Заслужений тренер України, 1945 р.н.



16. ЛІСІЦИНА



Лілія Петрівна



пенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1942 р.н.



17. МІКОЯН



Альберт Маміконович



пенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 1939 р.н



18. МІНЯЙЛО



Михайло Федорович



пенсіонер, малозабезпечений, ветеран фізичної культури та спорту, 1932 р.н.



19. МОРОЗ



Марія Андріївна



пенсіонер, 1956 р.н.



20. НОМАНЧУК



Дмитро Миколайович



пенсіонер, малозабезпечений, ветеран фізичної культури та спорту, 1937 р.н.



21. ОРЛОВ



Ігор Георгійович



пенсіонер, відмінник освіти, 1941 р.н.



22. ПЕЛЕХ



Володимир Романович



пенсіонер, майстер спорту СРСР,

1946 р.н.

23. ПРОСКУРОВСЬКИЙ



Микола Іванович



пенсіонер, 1947 р.н.



24. РУПЧЕВ



Станіслав Кирилович



пенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту, ветеран праці, 1937 р.н.



25. САЦИК



Сергій Іванович



пенсіонер, майстер спорту України,

1949 р.н.



26. СЕМЕНЮК



Василь Маркович



пенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, відмінник освіти України, 1937 р.н.



27. СИНЮК



Валерій Володимирович



пенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1937 р.н.



28. СТАМБУЛЬСЬКИЙ



Борис Іванович



пенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 1950 р.н.



29.ТЕРЕБУС



Петро Володимирович



пенсіонер, майстер спорту СРСР,

1945 р.н.



30. ЦАРЬОВ



Ігор Костянтинович



пенсіонер, малозабезпечений, ветеран фізичної культури та спорту, 1935 р.н.



31. ЯНЮК



Володимир Олександрович



пенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1957 р.н.



32. ЯКИМОВИЧ



Анатолій Петрович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко встановив 32 персональні стипендії видатним діячам, ветеранам та пенсіонерам фізичної культури і спорту області у розмірі (одна тисяча) гривень на місяць кожна.Про це йдеться у його розпорядженні № 780 від 23 грудня 2019 року, - передає ІА Конкурент.Стипендії виплачуватимуться упродовж 2020 року.1. АБАЗААнатолій Герасимовичпенсіонер, відмінник народної освіти УРСР, 1946 р.н.2. БАЛАКІНАГалина Гнатівнапенсіонерка, майстер спорту СРСР, 1947 р.н.3. ВАЙНЕРГеннадій Яковичпенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, 1944 р.н.4. ГАЛЛЮКМикола Миколайовичпенсіонер, майстер спорту СРСР, 1948 р.н.5. ГАЩИНВолодимир Дмитровичпенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 1944 р.н.6. ГОРНИХЛілія Михайлівнапенсіонерка, 1956 р. н., малозабезпечена7. ГРИНЮКВолодимир Борисовичпенсіонер, відмінник народної освітиУРСР, ветеран праці, 1944 р.н.8. ГРИНЬВолодимир Васильовичпенсіонер, майстер спорту СРСР, 1939 р.н.9. ЗАХАРЧЕНКОМихайло Павловичпенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1936 р.н.10. КЛІШАнатолій Аристарховичпенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 1956 р.н.11. КЛІЩУКМихайло Івановичпенсіонер, Заслужений тренер України, 1935 р.н.12. КОТИКЮрій Васильовичпенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1948 р.н.13. КОСЯКВолодимир Васильовичпенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1938 р.н.14. КУХАРИКІван Сергійовичпенсіонер, майстер спорту СРСР, ветеран фізичної культури та спорту, 1951 р.н.15. ЛЕВИЦЬКИЙМикола Романовичпенсіонер, Заслужений тренер України, 1945 р.н.16. ЛІСІЦИНАЛілія Петрівнапенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1942 р.н.17. МІКОЯНАльберт Маміконовичпенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 1939 р.н18. МІНЯЙЛОМихайло Федоровичпенсіонер, малозабезпечений, ветеран фізичної культури та спорту, 1932 р.н.19. МОРОЗМарія Андріївнапенсіонер, 1956 р.н.20. НОМАНЧУКДмитро Миколайовичпенсіонер, малозабезпечений, ветеран фізичної культури та спорту, 1937 р.н.21. ОРЛОВІгор Георгійовичпенсіонер, відмінник освіти, 1941 р.н.22. ПЕЛЕХВолодимир Романовичпенсіонер, майстер спорту СРСР,1946 р.н.23. ПРОСКУРОВСЬКИЙМикола Івановичпенсіонер, 1947 р.н.24. РУПЧЕВСтаніслав Кириловичпенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту, ветеран праці, 1937 р.н.25. САЦИКСергій Івановичпенсіонер, майстер спорту України,1949 р.н.26. СЕМЕНЮКВасиль Марковичпенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, відмінник освіти України, 1937 р.н.27. СИНЮКВалерій Володимировичпенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1937 р.н.28. СТАМБУЛЬСЬКИЙБорис Івановичпенсіонер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 1950 р.н.29.ТЕРЕБУСПетро Володимировичпенсіонер, майстер спорту СРСР,1945 р.н.30. ЦАРЬОВІгор Костянтиновичпенсіонер, малозабезпечений, ветеран фізичної культури та спорту, 1935 р.н.31. ЯНЮКВолодимир Олександровичпенсіонер, ветеран фізичної культури та спорту, 1957 р.н.32. ЯКИМОВИЧАнатолій Петрович

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