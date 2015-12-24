У лучанина посеред зими зацвіли фруктові дерева
Сьогодні, 01:02
У лучанина Олександра Ніколайчука наприкінці грудня розквітли фруктові дерева.
Про це чоловік пише на сторінці у фейсбуці.
«Абрикосик зазеленів, чорна смородинка от-от, і сливочка ... квітнути починає», – написав чоловік.
Випадок, як виявилося, не поодинокий. У коментарях до допису друзі Олександра поділилася світлинами зимових дерев, які теж розквітнуть.
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Про це чоловік пише на сторінці у фейсбуці.
«Абрикосик зазеленів, чорна смородинка от-от, і сливочка ... квітнути починає», – написав чоловік.
Випадок, як виявилося, не поодинокий. У коментарях до допису друзі Олександра поділилася світлинами зимових дерев, які теж розквітнуть.
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