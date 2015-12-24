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У лучанина посеред зими зацвіли фруктові дерева

У лучанина посеред зими зацвіли фруктові дерева
У лучанина Олександра Ніколайчука наприкінці грудня розквітли фруктові дерева.

Про це чоловік пише на сторінці у фейсбуці.

«Абрикосик зазеленів, чорна смородинка от-от, і сливочка ... квітнути починає», – написав чоловік.

Випадок, як виявилося, не поодинокий. У коментарях до допису друзі Олександра поділилася світлинами зимових дерев, які теж розквітнуть.

У лучанина посеред зими зацвіли фруктові дерева
У лучанина посеред зими зацвіли фруктові дерева
У лучанина посеред зими зацвіли фруктові дерева

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Теги: дерева, фрукти, зима
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