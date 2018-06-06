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У волинському селі незабаром відкриють ЦНАП

У волинському селі незабаром відкриють ЦНАП
24-го грудня на сесії Нововолинської міської ради повідомили про створення в селищі Благодатне центру надання адміністративних послуг. Заступник мера заявив, що перешкоджає швидшому процесу його появи селищний голова Благодатного Олександр Топорівський.

Програма для створення ЦНАПу передбачає співфінансування міської та селищної ради 50 на 50 відсотків. Повна вартість прєкту складає 438 тисяч гривень, - пише БУГ.

Депутати Нововолинської міської ради проголосували за рішення гарантувати до 25-го лютого виділити 50 відсотків необхідної суми для відкриття ЦНАПу при наявності вільного залишку коштів у міському бюджеті та готової проектно-кошторисної документації.

Селищний голова у коментарі БУГу зазначив, що проектно-кошторисна документація вже готова.

“Ніякого затягування з нашої сторони немає. Документація в електронному вигляді готова вже давно, 24-го грудня друковану нам відправили поштою. На створення ЦНАПу депутати селищної ради передбачили кошти в бюджеті Благодатного на 2020 рік, на відміну від міста”, – говорить Топорівський.

Розмістити центр надання адміністративних послуг планують в приміщені Благодатної селищної ради.

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Теги: цнап, благодатне, нововолинськ, відкриття
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