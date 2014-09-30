Скільки потрібно спати у різному віці





Фахівці констатують: оптимальний час сну людей сильно варіюється. За даними Національного фонду сну США, доросла людина може висипатися всього за 7 годин, тоді як немовляті може знадобитися до 19 годин на день, -



Ось які рекомендації дають вчені з оптимальної тривалості сну для людей різних вікових категорій.



Новонароджені від 0 до 3 місяців. Ідеальний час сну для найменших – від 14 до 17 годин на день, але деяким дітям буває достатньо 11 годин сну, а деяким потрібно до 19 годин.



Немовлята від 4 до 11 місяців. Діти пристосовуються до нічного сну, і їм потрібно все менше перерв протягом дня. Ідеальна кількість сну становить близько 15 годин, деякі діти обходяться 10 годинами.



Малюки від 1 до 2 років. Оптимальний час сну – від 12 до 15 годин. Діти, які сплять менше 10 годин, часто компенсують свою втому гіперактивністю.



Діти від 3 до 5 років. Діти цього віку повинні спати від 10 до 13 годин, і ні в якому разі не менше 8 годин. В іншому випадку у дітей можуть виникнути проблеми з поведінкою.



Молодші школярі від 6 до 13 років. Оптимальний час сну в цьому віці – від 7 до 12 годин. Дослідження вчених Тюбінгенського університету показало, що чим тривалішим є сон у дітей в цьому віці (в межах вищезгаданих значень), тим розумнішими вони стають.



Підлітки від 14 до 17 років. У період статевого дозрівання організм є жертвою власних гормонів. Щоб впоратися з переходом від дитини до дорослого, підлітку потрібно спати не менше 8-9 годин на добу.



Молоді люди від 18 до 25 років. Протягом цього етапу життя оптимальну кількість сну становить від 7 до 9 годин.



Дорослі люди від 26 до 64 років. Протягом цього найдовшого вікового періоду життя людям зазвичай потрібно від 7 до 9 годин сну. Водночас учені вважають, що сон у межах 6-10 годин теж близький до норми, тоді як сон менше ніж 6 годин дуже шкідливий для здоров’я своїми наслідками, серед яких – розвиток серцево-судинних захворювань, високий кров’яний тиск, ожиріння.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На думку вчених, оптимальний час сну для людей варіюються у залежності від їхнього віку. І для кожної вікової категорії корисним буде зовсім інший час нічного відпочинку. Скільки ж часу потрібно спати саме вам.Фахівці констатують: оптимальний час сну людей сильно варіюється. За даними Національного фонду сну США, доросла людина може висипатися всього за 7 годин, тоді як немовляті може знадобитися до 19 годин на день, - пише Радіо Максимум.Ось які рекомендації дають вчені з оптимальної тривалості сну для людей різних вікових категорій.Ідеальний час сну для найменших – від 14 до 17 годин на день, але деяким дітям буває достатньо 11 годин сну, а деяким потрібно до 19 годин.Діти пристосовуються до нічного сну, і їм потрібно все менше перерв протягом дня. Ідеальна кількість сну становить близько 15 годин, деякі діти обходяться 10 годинами.Оптимальний час сну – від 12 до 15 годин. Діти, які сплять менше 10 годин, часто компенсують свою втому гіперактивністю.Діти цього віку повинні спати від 10 до 13 годин, і ні в якому разі не менше 8 годин. В іншому випадку у дітей можуть виникнути проблеми з поведінкою.Оптимальний час сну в цьому віці – від 7 до 12 годин. Дослідження вчених Тюбінгенського університету показало, що чим тривалішим є сон у дітей в цьому віці (в межах вищезгаданих значень), тим розумнішими вони стають.У період статевого дозрівання організм є жертвою власних гормонів. Щоб впоратися з переходом від дитини до дорослого, підлітку потрібно спати не менше 8-9 годин на добу.Протягом цього етапу життя оптимальну кількість сну становить від 7 до 9 годин.Протягом цього найдовшого вікового періоду життя людям зазвичай потрібно від 7 до 9 годин сну. Водночас учені вважають, що сон у межах 6-10 годин теж близький до норми, тоді як сон менше ніж 6 годин дуже шкідливий для здоров’я своїми наслідками, серед яких – розвиток серцево-судинних захворювань, високий кров’яний тиск, ожиріння.

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