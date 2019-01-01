Ковельські поліцейські врятували чоловіка від інсульту
Сьогодні, 02:11
У середу, 25 грудня, патрульні на вулиці Сагайдачного в Ковелі, помітили чоловіка літнього віку, який йшов і раптом упав на землю.
Патрульні негайно підбігли до нього та почали надавати домедичну допомогу: переклали в бокове положення, підтримували, спілкувались, аби не втратив свідомості, - пише Патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.
«У чоловіка була сплутана мова. Ми дізнались, що в нього проблеми з серцем. Менш, ніж за 10 хвилин, на місце прибула швидка, і його забрали в лікарню», - розповів патрульний Олександр.
Трохи згодом поліцейські дізнались, що в чоловіка була підозра на інсульт. Саме завдяки їхній миттєвій реакції вдалось уникнути непоправного.
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Патрульні негайно підбігли до нього та почали надавати домедичну допомогу: переклали в бокове положення, підтримували, спілкувались, аби не втратив свідомості, - пише Патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.
«У чоловіка була сплутана мова. Ми дізнались, що в нього проблеми з серцем. Менш, ніж за 10 хвилин, на місце прибула швидка, і його забрали в лікарню», - розповів патрульний Олександр.
Трохи згодом поліцейські дізнались, що в чоловіка була підозра на інсульт. Саме завдяки їхній миттєвій реакції вдалось уникнути непоправного.
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