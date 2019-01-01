Ковельські поліцейські врятували чоловіка від інсульту

У середу, 25 грудня, патрульні на вулиці Сагайдачного в Ковелі, помітили чоловіка літнього віку, який йшов і раптом упав на землю.Патрульні негайно підбігли до нього та почали надавати домедичну допомогу: переклали в бокове положення, підтримували, спілкувались, аби не втратив свідомості, - пише Патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.«У чоловіка була сплутана мова. Ми дізнались, що в нього проблеми з серцем. Менш, ніж за 10 хвилин, на місце прибула швидка, і його забрали в лікарню», - розповів патрульний Олександр.Трохи згодом поліцейські дізнались, що в чоловіка була підозра на інсульт. Саме завдяки їхній миттєвій реакції вдалось уникнути непоправного.