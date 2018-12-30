У Прип'яті вперше за 33 роки встановили новорічну ялинку





Про це



Новорічну ялинку встановили біля палацу культури "Енергетик" у центрі міста.



Місто Прип'ять розташоване на березі річки Прип'ять у 3-х км від Чорнобильській АЕС. До аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47,5 тис. осіб. Нині населення в ньому відсутнє у зв'язку з високим рівнем радіації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ялинку встановили колишні жителі Прип'яті. Вони прикрасили святкове дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства.Про це повідомляє ZIK.Новорічну ялинку встановили біля палацу культури "Енергетик" у центрі міста.Місто Прип'ять розташоване на березі річки Прип'ять у 3-х км від Чорнобильській АЕС. До аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47,5 тис. осіб. Нині населення в ньому відсутнє у зв'язку з високим рівнем радіації.

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