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У Прип'яті вперше за 33 роки встановили новорічну ялинку

У Прип'яті вперше за 33 роки встановили новорічну ялинку
Ялинку встановили колишні жителі Прип'яті. Вони прикрасили святкове дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства.

Про це повідомляє ZIK.

Новорічну ялинку встановили біля палацу культури "Енергетик" у центрі міста.

Місто Прип'ять розташоване на березі річки Прип'ять у 3-х км від Чорнобильській АЕС. До аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47,5 тис. осіб. Нині населення в ньому відсутнє у зв'язку з високим рівнем радіації.

У Прип'яті вперше за 33 роки встановили новорічну ялинку

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Теги: прип'ять, ялинка, новий рік
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