Пачка цигарок в Україні може подорожчати до 100 гривень





Про це



Партія “Слуга народу” розробила і прийняла в першому читанні законопроект №1210, який передбачає різке зростання акцизів.



Як повідомляється в прийнятому законопроекті, тепер за пачку звичайних цигарок з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку “цигарок”, які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.



Законопроєкт про підвищення акцизу на сигарети призведе до подорожчання тютюнової продукції. Законопроєкт пропонує підвищити ставку акцизного податку на сигарети у 2,5 раза. Ціни можуть злетіти до 80-100 грн за пачку.



До того ж, є ризик, що ухвалення закону спровокує істотне зростання контрабанди.



Вже в 2021-му акциз на пачку (паралельно буде зростати і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість тютюнових виробів в Україні буде підніматися до 2021-го року. Ціни на цигарки будуть підвищуватися незалежно від типу тютюнових виробів, в тому числі зросте вартість електронних сигарет.Про це інформує "Главком" з посиланням на повідомлення сайту парламенту.Партія “Слуга народу” розробила і прийняла в першому читанні законопроект №1210, який передбачає різке зростання акцизів.Як повідомляється в прийнятому законопроекті, тепер за пачку звичайних цигарок з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку “цигарок”, які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.Законопроєкт про підвищення акцизу на сигарети призведе до подорожчання тютюнової продукції. Законопроєкт пропонує підвищити ставку акцизного податку на сигарети у 2,5 раза. Ціни можуть злетіти до 80-100 грн за пачку.До того ж, є ризик, що ухвалення закону спровокує істотне зростання контрабанди.Вже в 2021-му акциз на пачку (паралельно буде зростати і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

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