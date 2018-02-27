Збірна України з футзалу увійшла до ТОП-10 УЄФА





Про це



Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив підсумковий рейтинг футзальних збірних за рік, що завершується. Національна збірна команда України посіла в ньому шосте місце, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.



Наші суперники по еліт-раунду відбору на чемпіонат світу-2020 розташувалися на наступних позиціях: Іспанія – перша, Сербія – сьома, Франція – 15-а.



ТОП-10 рейтингу УЄФА для збірних з футзалу



Іспанія – 2112,09

Росія – 2099,41

Португалія – 2088,92

Казахстан – 2074,58

Азербайджан – 2013,86

Україна – 2002,36

Сербія – 1975,44

Італія – 1963,53

Словенія – 1926,99

Хорватія – 1919,50

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками 2019 року підопічні Олександра Косенка увійшли до ТОП-6 кращих футзальних національних команд Європи.Про це повідомляє Zik.Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив підсумковий рейтинг футзальних збірних за рік, що завершується. Національна збірна команда України посіла в ньому шосте місце, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.Наші суперники по еліт-раунду відбору на чемпіонат світу-2020 розташувалися на наступних позиціях: Іспанія – перша, Сербія – сьома, Франція – 15-а.ТОП-10 рейтингу УЄФА для збірних з футзалуІспанія – 2112,09Росія – 2099,41Португалія – 2088,92Казахстан – 2074,58Азербайджан – 2013,86Україна – 2002,36Сербія – 1975,44Італія – 1963,53Словенія – 1926,99Хорватія – 1919,50

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію