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Збірна України з футзалу увійшла до ТОП-10 УЄФА

Збірна України з футзалу увійшла до ТОП-10 УЄФА
За підсумками 2019 року підопічні Олександра Косенка увійшли до ТОП-6 кращих футзальних національних команд Європи.

Про це повідомляє Zik.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив підсумковий рейтинг футзальних збірних за рік, що завершується. Національна збірна команда України посіла в ньому шосте місце, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Наші суперники по еліт-раунду відбору на чемпіонат світу-2020 розташувалися на наступних позиціях: Іспанія – перша, Сербія – сьома, Франція – 15-а.

ТОП-10 рейтингу УЄФА для збірних з футзалу

Іспанія – 2112,09
Росія – 2099,41
Португалія – 2088,92
Казахстан – 2074,58
Азербайджан – 2013,86
Україна – 2002,36
Сербія – 1975,44
Італія – 1963,53
Словенія – 1926,99
Хорватія – 1919,50

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Теги: футзал, рейтинг, спорт
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