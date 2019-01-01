Курс валют у Луцьку на 26 грудня: долар і євро знову втрачають позиції
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 22,90, а продаж – 23,15.
Євро при купівлі становить – 25,10, продажу – 25,54.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 25,10, продажу – 25,54.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині підприємця судили за наркотики
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку на 26 грудня: долар і євро знову втрачають позиції
Сьогодні, 09:14
На Волині проводять позапланові перевірки освітніх закладів
Сьогодні, 08:20
Медіа