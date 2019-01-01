Курс валют у Луцьку на 26 грудня: долар і євро знову втрачають позиції





Євро при купівлі становить – 25,10, продажу – 25,54.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.383.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 22,90, а продаж – 23,15.Євро при купівлі становить – 25,10, продажу – 25,54.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.383.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.

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