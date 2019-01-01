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На Волині підприємця судили за наркотики

На Волині підприємця судили за наркотики
Підприємця з Рожищенського району судили за наркотики.

Слухання справи відбулось 21 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що чоловік для власних потреб без мети збуту зберігав порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,0040 грама.

У судовомузасіданні підсудний свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти стягнення у виді адміністративного арешту на строк десять діб. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.


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Теги: суд, волинянин, підприємець
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