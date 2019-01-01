На Волині підприємця судили за наркотики
Сьогодні, 09:36
Підприємця з Рожищенського району судили за наркотики.
Слухання справи відбулось 21 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що чоловік для власних потреб без мети збуту зберігав порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,0040 грама.
У судовомузасіданні підсудний свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти стягнення у виді адміністративного арешту на строк десять діб. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слухання справи відбулось 21 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що чоловік для власних потреб без мети збуту зберігав порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,0040 грама.
У судовомузасіданні підсудний свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти стягнення у виді адміністративного арешту на строк десять діб. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині підприємця судили за наркотики
Сьогодні, 09:36
На Волині проводять позапланові перевірки освітніх закладів
Сьогодні, 08:20
Медіа