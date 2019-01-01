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Ґрунти на Волині – найменше в Україні заражені вірусами

Ґрунти на Волині – найменше в Україні заражені вірусами
Вітчизняні вірусологи створили карту ураженості ґрунтів України патогенами. Згідно з дослідженнями, які розпочалися ще в 70-ті рр. минулого століття та оновлюються щороку, найбільш уражені вірусами Харківська та Запорізька області. Натомість найчистішим є ґрунт у Волинській області.

Про це Agrotimes повідомив головний науковий співробітник лабораторії вірусів і біобезпеки Інституту агроекології та природокористування Анатолій Бойко.

«Нині напрацьована база даних по 18 областях, але ці дані треба оновлювати кожного року, тим більше у зв’язку з Чорнобилем. Загалом вибірково маємо дані по 2019 рік. Зробили дослідження на соняшниковому полі в Оленівці Київської області, це база Інституту механізації та електрифікації — зазначили підвищення врожайності, але ґрунт був уражений вірусами, плюс радіація, важкі метали тощо», – розповів науковець.

Анатолій Бойко наголосив на необхідності створення паспортів полів, де були б наведені дані щодо наявності в них NPK, мікроелементів, металів та патогенів — бактерій, мікроскопічних грибів та вірусів.

Довідка:

Питання створення бази даних основних вірусів, що уражують сільськогосподарські та лісові культури, обговорювалося на бюро Президії Академії аграрних наук. Всі дослідження запропоновано об’єднати у єдиному науковому центрі «Вірус» під егідою НААН. Ухвалено рішення до середини наступного року підготувати пропозиції щодо створення центру та розробити наукову програму «Фітовірусологія в АПК» на 2021–2025 роки.

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Теги: грунт, вірус, земля, Волинь
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