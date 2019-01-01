У Польщі спіймали п'яного українця, який кермував міським автобусом
Сьогодні, 09:56
60-річний водій з України сів за кермо у нетверезому стані й перевозив пасажирів у місті Бендзін в Польщі.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, про те, що водій міського автобуса може бути нетверезим, повідомив один із пасажирів. Перевірка на алкотестері показала наявність у крові чоловіка 1 проміле.
Виявилося, що громадянин України вже не вперше попався на керуванні транспортом у нетверезому стані. Через це ще раніше в нього відібрали водійське посвідчення й видали судову заборону на сідання за кермо.
Чоловікові тепер загрожує до 3-х років в’язниці. Відреагувала й транспортна компанія, яка виступає організатором міських пасажироперевезень у Бедзіні. Там пообіцяли свою перевірку, після чого можуть розірвати угоду з субпідрядником, в якого був працевлаштований водієм 60-річний українець.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, про те, що водій міського автобуса може бути нетверезим, повідомив один із пасажирів. Перевірка на алкотестері показала наявність у крові чоловіка 1 проміле.
Виявилося, що громадянин України вже не вперше попався на керуванні транспортом у нетверезому стані. Через це ще раніше в нього відібрали водійське посвідчення й видали судову заборону на сідання за кермо.
Чоловікові тепер загрожує до 3-х років в’язниці. Відреагувала й транспортна компанія, яка виступає організатором міських пасажироперевезень у Бедзіні. Там пообіцяли свою перевірку, після чого можуть розірвати угоду з субпідрядником, в якого був працевлаштований водієм 60-річний українець.
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Коментарі 1
Писаки, граматика першого класу. Тільки не кермував, а керував.
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