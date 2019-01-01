У Польщі спіймали п'яного українця, який кермував міським автобусом





Як пoвідoмляє



Виявилося, що громадянин України вже не вперше попався на керуванні транспортом у нетверезому стані. Через це ще раніше в нього відібрали водійське посвідчення й видали судову заборону на сідання за кермо.



Чоловікові тепер загрожує до 3-х років в’язниці. Відреагувала й транспортна компанія, яка виступає організатором міських пасажироперевезень у Бедзіні. Там пообіцяли свою перевірку, після чого можуть розірвати угоду з субпідрядником, в якого був працевлаштований водієм 60-річний українець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 60-річний водій з України сів за кермо у нетверезому стані й перевозив пасажирів у місті Бендзін в Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, про те, що водій міського автобуса може бути нетверезим, повідомив один із пасажирів. Перевірка на алкотестері показала наявність у крові чоловіка 1 проміле.Виявилося, що громадянин України вже не вперше попався на керуванні транспортом у нетверезому стані. Через це ще раніше в нього відібрали водійське посвідчення й видали судову заборону на сідання за кермо.Чоловікові тепер загрожує до 3-х років в’язниці. Відреагувала й транспортна компанія, яка виступає організатором міських пасажироперевезень у Бедзіні. Там пообіцяли свою перевірку, після чого можуть розірвати угоду з субпідрядником, в якого був працевлаштований водієм 60-річний українець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію