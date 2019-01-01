Якою буде погода в січні 2020 року

У січні 2020 року погода в Україні буде теплішою за норму.Очікуют, що в перший місяць нового року буде більше дощу, ніж снігу, повідомляє "Метеопрог".Американська модель CFS прогнозує відхилення температури більш ніж на 2 градуси від багаторічної метеорологічної норми. Тому січень може здивувати нас високими температурами, не виключено, що стовпчики термометрів місцями піднімуться до +10 градусів.Ймовірно, буде певна перевага теплих днів. Очікується, що теплі повітряні маси будуть надходити з південної Європи, а також з Атлантичного океану. У нашій частині Європи можливі навіть зимові шторми.Теплі періоди можуть змінитися напливами холодних повітряних мас і двозначними морозами.Очікується, що в січні і лютому будуть морози, але немає ніяких ознак того, що вони стануть рекордними для України.