Якою буде погода в січні 2020 року
Сьогодні, 10:55
У січні 2020 року погода в Україні буде теплішою за норму.
Очікуют, що в перший місяць нового року буде більше дощу, ніж снігу, повідомляє "Метеопрог".
Американська модель CFS прогнозує відхилення температури більш ніж на 2 градуси від багаторічної метеорологічної норми. Тому січень може здивувати нас високими температурами, не виключено, що стовпчики термометрів місцями піднімуться до +10 градусів.
Ймовірно, буде певна перевага теплих днів. Очікується, що теплі повітряні маси будуть надходити з південної Європи, а також з Атлантичного океану. У нашій частині Європи можливі навіть зимові шторми.
Теплі періоди можуть змінитися напливами холодних повітряних мас і двозначними морозами.
Очікується, що в січні і лютому будуть морози, але немає ніяких ознак того, що вони стануть рекордними для України.
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Очікуют, що в перший місяць нового року буде більше дощу, ніж снігу, повідомляє "Метеопрог".
Американська модель CFS прогнозує відхилення температури більш ніж на 2 градуси від багаторічної метеорологічної норми. Тому січень може здивувати нас високими температурами, не виключено, що стовпчики термометрів місцями піднімуться до +10 градусів.
Ймовірно, буде певна перевага теплих днів. Очікується, що теплі повітряні маси будуть надходити з південної Європи, а також з Атлантичного океану. У нашій частині Європи можливі навіть зимові шторми.
Теплі періоди можуть змінитися напливами холодних повітряних мас і двозначними морозами.
Очікується, що в січні і лютому будуть морози, але немає ніяких ознак того, що вони стануть рекордними для України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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