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Якою буде погода в січні 2020 року

Якою буде погода в січні 2020 року
У січні 2020 року погода в Україні буде теплішою за норму.

Очікуют, що в перший місяць нового року буде більше дощу, ніж снігу, повідомляє "Метеопрог".

Американська модель CFS прогнозує відхилення температури більш ніж на 2 градуси від багаторічної метеорологічної норми. Тому січень може здивувати нас високими температурами, не виключено, що стовпчики термометрів місцями піднімуться до +10 градусів.

Ймовірно, буде певна перевага теплих днів. Очікується, що теплі повітряні маси будуть надходити з південної Європи, а також з Атлантичного океану. У нашій частині Європи можливі навіть зимові шторми.

Теплі періоди можуть змінитися напливами холодних повітряних мас і двозначними морозами.

Очікується, що в січні і лютому будуть морози, але немає ніяких ознак того, що вони стануть рекордними для України.

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Теги: прогноз, погода, січень, 2020
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