Показали, який вигляд після реконструкції матиме Театральний майдан





Наразі ж визначили переможця, повідомляє відділ інформаційної роботи луцької мерії.



У конкурсі взяли участь 7 проєктів.



Запевняють, що протягом місяця конкурсні проєкти мала можливість побачити та обговорити гроадськість, адже вони були виставлені у вигляді вуличної галереї вздовж вулиці Лесі Українки. 21 листопада провели засідання журі з підбиття підсумків архітектурного бліц-конкурсу, за результатами якого визначили переможців.



Зрештою, перемогу здобув проєкт авторського колективу Кирилюк Д.І., Нестерук Н.О., Кожина Ю.В., Вітинська О.Г., Костюк О.П.



Він й буде реалізований.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх чотирьох місяців з вересня по грудень 2019 року управлінням містобудування та архітектури Луцької міської ради проводився Всеукраїнський закритий архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування Театрального майдану в місті Луцьку.Наразі ж визначили переможця, повідомляє відділ інформаційної роботи луцької мерії.У конкурсі взяли участь 7 проєктів.Запевняють, що протягом місяця конкурсні проєкти мала можливість побачити та обговорити гроадськість, адже вони були виставлені у вигляді вуличної галереї вздовж вулиці Лесі Українки. 21 листопада провели засідання журі з підбиття підсумків архітектурного бліц-конкурсу, за результатами якого визначили переможців.Зрештою, перемогу здобув проєкт авторського колективуВін й буде реалізований.

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