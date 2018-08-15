Показали, який вигляд після реконструкції матиме Театральний майдан
Сьогодні, 10:35
Протягом останніх чотирьох місяців з вересня по грудень 2019 року управлінням містобудування та архітектури Луцької міської ради проводився Всеукраїнський закритий архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування Театрального майдану в місті Луцьку.
Наразі ж визначили переможця, повідомляє відділ інформаційної роботи луцької мерії.
У конкурсі взяли участь 7 проєктів.
Запевняють, що протягом місяця конкурсні проєкти мала можливість побачити та обговорити гроадськість, адже вони були виставлені у вигляді вуличної галереї вздовж вулиці Лесі Українки. 21 листопада провели засідання журі з підбиття підсумків архітектурного бліц-конкурсу, за результатами якого визначили переможців.
Зрештою, перемогу здобув проєкт авторського колективу Кирилюк Д.І., Нестерук Н.О., Кожина Ю.В., Вітинська О.Г., Костюк О.П.
Він й буде реалізований.
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Наразі ж визначили переможця, повідомляє відділ інформаційної роботи луцької мерії.
У конкурсі взяли участь 7 проєктів.
Запевняють, що протягом місяця конкурсні проєкти мала можливість побачити та обговорити гроадськість, адже вони були виставлені у вигляді вуличної галереї вздовж вулиці Лесі Українки. 21 листопада провели засідання журі з підбиття підсумків архітектурного бліц-конкурсу, за результатами якого визначили переможців.
Зрештою, перемогу здобув проєкт авторського колективу Кирилюк Д.І., Нестерук Н.О., Кожина Ю.В., Вітинська О.Г., Костюк О.П.
Він й буде реалізований.
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Коментарі 5
А можна ще менші фото будь ласка? Бо щось ну дуууууже добре видно.
Ось як легким помахом руки та оголошенням конкурсів/ реконструкцій відпала вимога до пана Палиці зробити БЕЗПЕЧНИМ центр міста проклавши підземний перехід.... а хіба хтось пам'ятає ці та інші обіцянки ;)....
А ще меньші фото не могли зробити?!!! Там хіба можна щось роздивитись?!
Зробіть посилання на якийсь сайт, де можна нормально переглянути проєкт...
А де ялинки? Їх планують в рубати?
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