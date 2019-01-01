На трасі у Ківерцівському районі автівка на смерть збила 45-річну жінку
Сьогодні, 10:46
Учора, 25 грудня, на автодорозі неподалік села Озеро Ківерцівського району автомобіль «ВАЗ» на смерть збив 45-річну жінку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 21 годині. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний житель Ківерцівського району. Водій допустив наїзд на пішохода, 45-річну жительку райцентру Ківерці, котра рухалася по проїжджій частині дороги в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди перехожа загинула на місці.
За фактом летальної ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 21 годині. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний житель Ківерцівського району. Водій допустив наїзд на пішохода, 45-річну жительку райцентру Ківерці, котра рухалася по проїжджій частині дороги в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди перехожа загинула на місці.
За фактом летальної ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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