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На Волині 40-річна жінка за кермом Mercedes збила на смерть пішохода

На Волині 40-річна жінка за кермом Mercedes збила на смерть пішохода
На автодорозі поблизу села Гірники Ратнівського району легковик Mercedes Benz A 160 збив 63-річного чоловіка. Пішохід загинув.

Автопригода сталась 25 грудня близько 21 години,- пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля перебувала 40-річна жителька цього ж району.

За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Сектор комунікації поліції Волинської області




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Теги: аварія, пішохід, Волинь
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