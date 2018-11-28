На Волині 40-річна жінка за кермом Mercedes збила на смерть пішохода
Сьогодні, 11:05
На автодорозі поблизу села Гірники Ратнівського району легковик Mercedes Benz A 160 збив 63-річного чоловіка. Пішохід загинув.
Автопригода сталась 25 грудня близько 21 години,- пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля перебувала 40-річна жителька цього ж району.
За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Сектор комунікації поліції Волинської області
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 25 грудня близько 21 години,- пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля перебувала 40-річна жителька цього ж району.
За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Сектор комунікації поліції Волинської області
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Різдвяна історія: у Вінниці зібрали майже 140 тисяч гривень на нову скрипку для незрячого музиканта
Сьогодні, 11:11
На Волині 40-річна жінка за кермом Mercedes збила на смерть пішохода
Сьогодні, 11:05
Якою буде погода в січні 2020 року
Сьогодні, 10:55
Медіа