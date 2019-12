Шалені новорічні вихідні у Луцьку: куди піти та що подивитися 27 грудня – 1 січня

Попереду – перші вихідні 2020 року, однак не потрібно забувати і про те, що 2019-тий варто провести круто. Організатори заходів постаралися, аби лучанам та гостям міста було чим зайнятися та де себе розважити з родиною і друзями. Нехай пасмурна погода не стає на заваді хорошому настрою і можливості насолоджуватися довгоочікуваним вікендом.підготувало добірку найцікавіших подій, які допоможуть круто зустріти новорічні свята і вдосталь відпочити від робочих буднів на законних державних вихідних.Подія:Тип заходу: КінопереглядМісце: Молодіжний центр YouthСфера. Винниченка, 67, ЛуцькПочаток: 18:00Що обіцяють: Містер Скрудж страшний скнара, і кожен день думає лише про те, як би заощадити зайвий цент. У нього немає ні крапельки жалю до бідних людей, та й до всього іншого. Він зневажає дружбу, любов, а Різдво він і зовсім не вважає за свято. Однак, саме напередодні цього світлого і доброго свята, Скруджу доведеться пережити ще раз своє минуле і побачити сьогодення і майбутнє, що змусить його по-іншому поглянути на навколишній світ і назавжди змінить герояОрганізатори запрошують долучитися до перегляду фільму, обіцяють смаколики, а в замін просять лише гарний настрій і привести із собою друзів. Вхід – вільний.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Зимова ХУҐА» поетична композиція за віршами волинських письменників. Організовує Зразкова театральна студія «БЕШКЕТники» та Палац культури міста Луцька. Обіцяють затишну і теплу атмосферу, гарний настрій і цікаву виставу.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: В ці особливі передноворічні дні Макс Таврічеський завітає до «Цитри» з особливою, святковою програмою. Обіцяє здивувати, тож секретів програми не розкриває.Iм'я Макс Таврічеський серед українських поціновачів якісної та безкомпромісної музики вже більше ніж 20 років пов'язують із блюзом. І це не випадково, адже окрім концертних турів людини-оркестра Україною та Європою, він організовує єдиний у країні фестиваль блюзу, найстаріші київські блюз джеми, українські тури американських та європейських майстрів жанру.Саме він відкривав концерти Гая Девіса (Guy Davis), Джона Неметта (John Nemeth), грав у спільних проектах з Кітом Данном (Keith Dunn), Біг Крік Слімом (Big Creek Slim), Робертом Лайтхаузом (Robert Lighthouse), Деніелом Жанрено (Daniel Jeanrenaud), Уиллом Джейкобзом (Will Jacobs),Шаной Уотерстаун(Shanna Waterstown) та усіма відомими представниками української блюзової сцени, серед яких Ivan Blues, групи Друге Дихання та Night Block.Відомо, що Макс може адаптувати до блюзу будь-яку пісню зі свого доробку, що складається з більш ніж 400 композицій. На його концертах можна почути блюзові версії пісень The Doors, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Chris Rea, Dire Straits ,навіть Ozzy Osbourne та також звичайно класику блюзу 30-90рр. ХХ ст. та авторські пісні англійською. Грає він одночасно на гітарі, тамбурині, губних гармоніках та співає.Шалена енергія, глибоке почуття та повага до матеріалу, несподівані версії відомих пісень - все це чекає вас на концерті!Вхід: 100 грн. Деталі по телефону 050-8802-555.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Студія розвитку «Розумаха»Початок: 17:00Що обіцяють: Дітки тануть учасниками дивовижної зимової казки, в кінці якої їх зустріне добрий Дідусь Мороз.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, на створення новорічної прикраси на двері! Цьогоріч будуть робити м'яку підвіску ялинку замість вінка. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: Пізнавальна розмоваМісце: Молодіжний центр YouthСфера. Винниченка, 67, ЛуцькПочаток: 16:00Що обіцяють: «Ейфелева вежа, круасан, прапор, Лувр, багет, Париж…ФРАНЦІЯ! Думаєте до чого це ми? А до того, що запрошуємо вас на культурно-пізнавальний проект «Ковток Франції», – пишуть організатори.Франція - країна найсмачнішої кухні, батьківщина кінематографа й велосипеда. Держава - рекордсмен за кількістю замків у світі! Під час проекту учасники дізнаються, чи правда, що кожен другий француз носить берет, чи щодня вони їдять круасани і п’ють вино та багато багато іншого.А ще обіцяють пригощати смаколиками.Аби взяти участь у культурно-пізнавальному проекті потрібно заповнити реєстраційну форму та поринути в атмосферу Франції.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club. Богдана Хмельницького, 1б,ЛПочаток: 19:30Що обіцяють: Виступ Mery D White в дуеті з відомим луцьким гітаристом Сергієм «Слепом» Гончаренко. Вони поєднали Схід та Захід, щоб дарувати слухачам неймовірний драйв та позитив. У програмі відомі світові хіти в оригінальному виконанні неповторної Mery D White, чий голос зачаровує, та майстерні гітарні імпровізації від Слепа. Ви почуєте пісні таких світових виконавців як Ammy Winhouse, Lady Gaga, Rag'n'Bone Man та інші.Вхід - 50 грн. Інформація та бронювання - 050 880 2555.Подія:Тип заходу: Вечірка для дітейМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18.30Що обіцяють: Художня студія «Барва» у суботу, 28 грудня, запрошує дітей 6-11 років на новорічну вечірку-маскарад. Тривалість - 2 год. Вартість - 200 грн. Дрес-код - новорічний костюм. Формою запису є повна передоплата на карту Приватбанку 5363542305934904 Миселюк І.Ю.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Закінчення 2019 року пропонують провести у клубі «Цитра» разом із гуртом Carlos Bandos. «Це драйв, щирість та потужна енергія і любов до музики. Що ще треба, в кінці грудня? Джаз! Буде багато джазу», – анонсують організатори.Вокал - Руслана Моклиця; фортепіано - Мікаель Гюлазян; контрабас - Артем Петровський; барабани - Мирослав Кіруєв.Вхід - 50 грн. Бронювання столиків за телефоном - 050-880-2555.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 12:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує діток від 5 років на чудовий новорічний майстер-клас по виготовленню підсвічника своїми руками. Він стане гармонійним доповненням кімнати створить затишок, а також налаштує на позитивне мислення. Вартість майстерки 160 грн.Тривалість 1 год. Запис в художній студії Барва або за номером телефону 0971567164. Передоплата 50 грн. 5168 7573 8715 0925 Альона Касянчук.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Останнім концертом в цьому році у клубі «Цитра» стане тепла зустріч з Дмитром Мана. Мана, він же Діма Калашев, давно відомий у колах Луцька. Учасник легендарної луцької групи МММБ 90-х.Вхід вільний. Бронювання місць за телефоном 050-880-2555.Подія:Тип заходу: Новорічна вечіркаМісце: George's ClubПочаток: 22:00Що обіцяють: Тих, хт о не знає, де провести новорічну ніч, запрошують відсвяткувати у George's Club.На всіх гостей чекає новорічна святкова програма від ведучого Дмитра Кольцова, танцювальний майстер клас та лед шоу від Elite Dance, запальні треки від DJ Artemov, а також новорічна фотозона і фотозвіт. Бронювання столиків за номером: (050) 490 77 14.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Ring Cafe (проспект Волі, 49 А)Початок: 23:00Що обіцяють: Пропонують зустріти 2020 рік у незвичному місці, де святкова атмосфера та близькі поряд – у Ring DJ Cafe.«У нас посмакуєш смачними стравами та напоями, насолодишся розважальною програмою із ведучим Романом Полтараком , драйвово потанцюєш під треки DJ’s: A.D та Iversoon. Саме тут ти зможеш відчути новорічне диво», – пишуть організатори. Бронювання столиків за номером: 066 358 77 11.Подія:Тип заходу: СвяткуванняМісце: Снігова королеваПочаток: 01:00Що обіцяють: У новорічну ніч запрошують покататися на ковзанах на «Сніговій королеві». Обіцяють, що буде весело, а такий відпочинок і святкування гості не забудуть точно.Подія:Тип заходу: КвестМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club. Богдана Хмельницького, 1б, Луцьк, 43025Початок: 12:00Що обіцяють: Зберіть 5 різних флаєрів від ЦИТРи, знайдіть зашифровані слова, складіть у фразу та вигравайте призи. Загалом є 5 різних флаєрів. У кожному з них зашифроване одне слово, яке потрібно знайти. «Збираєте флаєри - розшифровуєте слова - складаєте їх фразу - фотографуєте і постите в цій зустрічі. І вуаля! Виграєте призи від джаз-клубу ЦИТРА», – пишуть організатори. Першим трьом учасникам квесту обіцяють смачні призи. Флаєри є у клубі «Цитра» та у центрі туризму на вул. Сенаторки Левчанівської, 1Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 2D: 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00; 23:00Про що фільм: Події нового фільму відбуваються через рік після «Скаженого Весілля». ЩЕ один сюрприз, ЩЕ одна донька, та ЩЕ одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв. Погоня, новий зять, Назарій Запухляк, отець Євлампій, монахи, зірковий каст, багато скажених пригод та ще більше якісного українського гумору.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 2D: 12:10; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00; 22:10Про що фільм: Коли суворий начальник пожежної частини Джейк Карсон і його елітна команда досвідчених пожежних рятують трьох дітей, що опинилися на шляху наступаючої лісової пожежі, вони швидко розуміють, що ніякі тренування не могли підготувати їх до найскладнішої роботі - стати няньками. Не маючи можливості знайти батьків дітей, вони стикаються з тим, що їх життя, робота і рідне пожежне депо стрімко перевертаються з ніг на голову, адже діти - як і пожежі - дикі і непередбачувані.Фільм:Жанр: Пригоди, анімація, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 3D REALD: 12:20; 14:15; 16:10; 18:10; 20:10Про що фільм: Супершпигуна Ленса Стерлінга всі вважають найкращим в цій професії. Чому? Та просто тому що його всі знають, але ніхто не може зловити. Але такого успіху не було б без супергаджетів, які для нього створює молодий учений Уолтер Беккет. Один з них мало не кожен день рятує світ від всяких небезпек, а інший завжди залишається в тіні, у власному світі винаходів. Його нове відкриття має перевернути світ шпигунства - це спеціальна сироватка, яка перетворює людей в різних істот. Наприклад, в голубів, адже вони такі непримітні. Ленс Стерлінг випадково випив таку сироватку - і став птахом. На кону доля всього світу, а шпигунові потрібно звикнути до нового тіла і до нових здібностей.Фільм:Жанр: Комедія, мюзикл, фентезіМісце: «Premier City»Початок: 2D: 12:40; 19:50Про що фільм: Щороку відбувається котячий бал для кішок з Племені обраних. Вони збираються на цей захід з найвіддаленіших куточків нашої планети, адже така подія відбувається не часто. І всі ці коти і кішки такі різні... Хтось із них породистий і домашній, хтось дворовий, хтось вже далеко не вперше сюди прийшов, хтось ще настільки юний, що тільки зараз зміг потрапити сюди. Саме тут вони можуть поспілкуватися між собою і розповісти про себе, адже всі вони такі різні, і кожна з них вважає себе найкращою інших, обраною.