У нічному клубі «Версаль» побилися відвідувачі: один – у реанімації
Сьогодні, 11:17
У луцькому нічному клубі «Версаль» через конфлікт побились двоє чоловіків, один з них отримав важку травму голови.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "Волинські новини".
Інцидент трапився у різдвяну ніч, з 24 на 25 грудня.
Чоловіки відпочивали у різних компаніях, згодом між ними трапився конфлікт. Один чоловік вдарив іншого, а той від удару впав та вдарився головою об плитку на підлозі.
40-річний чоловік отримав важкі трамви голови, його госпіталізували у реанімацію Луцької міської лікарні у дуже важкому стані.
Факт інциденту у пресслужбі ГУНП у Волинській області підтвердили, проте деталі розголошувати відмовились, оскільки триває слідство.
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Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "Волинські новини".
Інцидент трапився у різдвяну ніч, з 24 на 25 грудня.
Чоловіки відпочивали у різних компаніях, згодом між ними трапився конфлікт. Один чоловік вдарив іншого, а той від удару впав та вдарився головою об плитку на підлозі.
40-річний чоловік отримав важкі трамви голови, його госпіталізували у реанімацію Луцької міської лікарні у дуже важкому стані.
Факт інциденту у пресслужбі ГУНП у Волинській області підтвердили, проте деталі розголошувати відмовились, оскільки триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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