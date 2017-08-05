У нічному клубі «Версаль» побилися відвідувачі: один – у реанімації





Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "



Інцидент трапився у різдвяну ніч, з 24 на 25 грудня.



Чоловіки відпочивали у різних компаніях, згодом між ними трапився конфлікт. Один чоловік вдарив іншого, а той від удару впав та вдарився головою об плитку на підлозі.



40-річний чоловік отримав важкі трамви голови, його госпіталізували у реанімацію Луцької міської лікарні у дуже важкому стані.



Факт інциденту у пресслужбі ГУНП у Волинській області підтвердили, проте деталі розголошувати відмовились, оскільки триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому нічному клубі «Версаль» через конфлікт побились двоє чоловіків, один з них отримав важку травму голови.Про це з посиланням на власні джерела повідомляють " Волинські новини ".Інцидент трапився у різдвяну ніч, з 24 на 25 грудня.Чоловіки відпочивали у різних компаніях, згодом між ними трапився конфлікт. Один чоловік вдарив іншого, а той від удару впав та вдарився головою об плитку на підлозі.40-річний чоловік отримав важкі трамви голови, його госпіталізували у реанімацію Луцької міської лікарні у дуже важкому стані.Факт інциденту у пресслужбі ГУНП у Волинській області підтвердили, проте деталі розголошувати відмовились, оскільки триває слідство.

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