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У нічному клубі «Версаль» побилися відвідувачі: один – у реанімації

У нічному клубі «Версаль» побилися відвідувачі: один – у реанімації
У луцькому нічному клубі «Версаль» через конфлікт побились двоє чоловіків, один з них отримав важку травму голови.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляють "Волинські новини".

Інцидент трапився у різдвяну ніч, з 24 на 25 грудня.

Чоловіки відпочивали у різних компаніях, згодом між ними трапився конфлікт. Один чоловік вдарив іншого, а той від удару впав та вдарився головою об плитку на підлозі.

40-річний чоловік отримав важкі трамви голови, його госпіталізували у реанімацію Луцької міської лікарні у дуже важкому стані.

Факт інциденту у пресслужбі ГУНП у Волинській області підтвердили, проте деталі розголошувати відмовились, оскільки триває слідство.

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Теги: Версаль, бійка, нічний клуб, реанімація, Луцьк
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