Як у луцькому ЖК «Caramel Residence» будують оселі, де живе затишок. ФОТО*





Власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися



Роботи у багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б добігають кінця. Тут виконали усе необхідне всередині квартир і майже завершили чепурити під'їзди - нині фахівці працюють над їх кольоровим оздобленням та обіцяють закінчити це за тиждень. Виконують "останні штрихи" й на вхідних групах, зокрема, до 10 січня завершать шпаклювання. Варто відзначити, що у будинку поклали всю плитку, електропроводку, встановили двері та вікна, "начиння" квартир, облаштували перила та навіть проклали асфальт та бруківку довкола багатоповерхівки. Тож невдовзі "карамелька" відчинить свої двері для майбутніх мешканців



У будинку на Конякіна, 3В, добігають кінця роботи зі встановлення вікон. Також будівельники поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. Роботи планують продовжити вже навесні.



У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже завершують зведення 7-го поверху у першій секції, а також на фінішній прямій знаходиться будівництво 6-го поверху у другій та третій секціях.



Незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, у будинках на Конякіна, 3Д та 3Є вже облаштували ростверк, Тож, якщо дозволять погодні умови, фахівці приступатимуть до монтажу опори "карамельних" осель - фундаменту.



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