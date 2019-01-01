Як у луцькому ЖК «Caramel Residence» будують оселі, де живе затишок. ФОТО*
Сьогодні, 18:40
Українці перейшли до активної фази підготовки до новорічно-різдвяних свят: складають меню до святкового столу, метушаться у пошуках іграшок і яскравих вогників, приводять себе до ладу, вишукують презенти рідним та близьким. Ідеальним подарунком «під ялинку» стануть ключі від власного помешкання. Особливо, якщо це ключі від квартири у яскравому житловому комплексі "Caramel Residence", що невпинно зводить перевірена часом будівельна компанія ЛДБК.
Власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися туди ще влітку 2018 року. Тож вони як ніхто знають, що житло від ЛДБК - не тільки омріяний "свій куточок", а й гарантований затишок та комфорт, які особливо хочеться відчувати у період свят, прикрашаючи ялинку чи сервіруючи святковий стіл. Аби подарувати ще більше щастя, будівельники далі працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках.
Роботи у багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б добігають кінця. Тут виконали усе необхідне всередині квартир і майже завершили чепурити під'їзди - нині фахівці працюють над їх кольоровим оздобленням та обіцяють закінчити це за тиждень. Виконують "останні штрихи" й на вхідних групах, зокрема, до 10 січня завершать шпаклювання. Варто відзначити, що у будинку поклали всю плитку, електропроводку, встановили двері та вікна, "начиння" квартир, облаштували перила та навіть проклали асфальт та бруківку довкола багатоповерхівки. Тож невдовзі "карамелька" відчинить свої двері для майбутніх мешканців
У будинку на Конякіна, 3В, добігають кінця роботи зі встановлення вікон. Також будівельники поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. Роботи планують продовжити вже навесні.
У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже завершують зведення 7-го поверху у першій секції, а також на фінішній прямій знаходиться будівництво 6-го поверху у другій та третій секціях.
Незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, у будинках на Конякіна, 3Д та 3Є вже облаштували ростверк, Тож, якщо дозволять погодні умови, фахівці приступатимуть до монтажу опори "карамельних" осель - фундаменту.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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Власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися туди ще влітку 2018 року. Тож вони як ніхто знають, що житло від ЛДБК - не тільки омріяний "свій куточок", а й гарантований затишок та комфорт, які особливо хочеться відчувати у період свят, прикрашаючи ялинку чи сервіруючи святковий стіл. Аби подарувати ще більше щастя, будівельники далі працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках.
Роботи у багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б добігають кінця. Тут виконали усе необхідне всередині квартир і майже завершили чепурити під'їзди - нині фахівці працюють над їх кольоровим оздобленням та обіцяють закінчити це за тиждень. Виконують "останні штрихи" й на вхідних групах, зокрема, до 10 січня завершать шпаклювання. Варто відзначити, що у будинку поклали всю плитку, електропроводку, встановили двері та вікна, "начиння" квартир, облаштували перила та навіть проклали асфальт та бруківку довкола багатоповерхівки. Тож невдовзі "карамелька" відчинить свої двері для майбутніх мешканців
У будинку на Конякіна, 3В, добігають кінця роботи зі встановлення вікон. Також будівельники поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. Роботи планують продовжити вже навесні.
У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже завершують зведення 7-го поверху у першій секції, а також на фінішній прямій знаходиться будівництво 6-го поверху у другій та третій секціях.
Незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, у будинках на Конякіна, 3Д та 3Є вже облаштували ростверк, Тож, якщо дозволять погодні умови, фахівці приступатимуть до монтажу опори "карамельних" осель - фундаменту.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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Коментарі 1
З зовні гарно,а в середині як?Яке планування квартир?Яка ціна квадрата?
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