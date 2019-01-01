Луцька ялинка може стати найкращою в Україні
Сьогодні, 12:00
Третій рік поспіль оголошують конкурс краси серед зелених красунь і оцінюють зріст, пишні форми, оздоблення.
У цьому конкурс бере участь ялинка з Луцька. Про це повідомляє "Укрінформ".
Честь Донецької та Луганської областей відстоюють міста, які тимчасово є адміністративними центрами.
Зазначають, голосування триватиме до 2 січня 2020 року. Обрати найкращу ялинку України можна за цим посиланням.
Нагадаємо, головну ялинку Луцька засвітили традиційно 19 грудня на Театральному майдані, а разом із нею - новорічні інсталяції на головній площі міста та уся вулиця Лесі Українки.
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У цьому конкурс бере участь ялинка з Луцька. Про це повідомляє "Укрінформ".
Честь Донецької та Луганської областей відстоюють міста, які тимчасово є адміністративними центрами.
Зазначають, голосування триватиме до 2 січня 2020 року. Обрати найкращу ялинку України можна за цим посиланням.
Нагадаємо, головну ялинку Луцька засвітили традиційно 19 грудня на Театральному майдані, а разом із нею - новорічні інсталяції на головній площі міста та уся вулиця Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну давайте будемо об'єктивними ! Є визначене місце на площі, облаштоване механічним підйомником, де завжди монтувалася ялинка. Нє знайшли три криві сосни, заблулились серед них, натягнули гірлянди і клич кинули - наша найкраща ! А зайдіть з другого боку - ті ялинки, як українська доля. Зато назвали - триєдина ! Там позаду ше стоять такі самі триєдині каштани і двоєдині старі плаксиві верби. Зробіть шось одне, але добре !
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