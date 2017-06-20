В Україні вводять в обіг пам'ятні монети, присвячені військовим





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Так, у четвер, 26 грудня, НБУ вводить в обіг пам'ятні монети номіналом 10 гривень "На варті життя" і "Учасникам бойових дій на території інших держав". Обидві монети випущені тиражем 1 млн штук.



"Присвячена військовим медикам – людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості", - йдеться у повідомленні.



На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис Україна (угорі півколом), рік карбування монети 2019 (праворуч), номінал Десять гривень (півколом унизу); у центрі – стилізовану композицію: полум’я, на тлі якого – хрест, символ медицини, навколо – камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни; унизу між уламками – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій, дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього з ношами (ліворуч); напис: На варті життя (унизу).



Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовим фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій.



На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис Україна; на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі зображено континенти та зазначено номінал 10 гривень (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); напис Учасникам бойових дій на території інших держав (угорі півколом).



На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту, на дзеркальному тлі розміщено написи: Обов’язок/Мужність/Пам’ять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України вводить в обіг дві пам'ятні монети номіналом у 10 гривень. Вони присвячені українським військовослужбовцям.Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.Так, у четвер, 26 грудня, НБУ вводить в обіг пам'ятні монети номіналом 10 гривень "На варті життя" і "Учасникам бойових дій на території інших держав". Обидві монети випущені тиражем 1 млн штук."Присвячена військовим медикам – людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості", - йдеться у повідомленні.На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис Україна (угорі півколом), рік карбування монети 2019 (праворуч), номінал Десять гривень (півколом унизу); у центрі – стилізовану композицію: полум’я, на тлі якого – хрест, символ медицини, навколо – камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни; унизу між уламками – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій, дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього з ношами (ліворуч); напис: На варті життя (унизу).Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовим фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій.На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис Україна; на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі зображено континенти та зазначено номінал 10 гривень (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); напис Учасникам бойових дій на території інших держав (угорі півколом).На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту, на дзеркальному тлі розміщено написи: Обов’язок/Мужність/Пам’ять.

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