У Любомльському районі чоловік вбив односельчанина
Сьогодні, 12:15
У селі Машів Любомльського району в будинку виявили тіло 37-річного місцевого жителя.
Поліцейські встановили, що 24 грудня близько 19:30 зловмисник, перебуваючи у помешканні потерпілого, наніс йому тілесні ушкодження від котрих той помер, - пише ГУНП у Волинській області.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення часу та остаточної причини смерті.
Зловмиснику, 33-річному жителю Любомлського району, правоохоронці оголосили про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину.
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Поліцейські встановили, що 24 грудня близько 19:30 зловмисник, перебуваючи у помешканні потерпілого, наніс йому тілесні ушкодження від котрих той помер, - пише ГУНП у Волинській області.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення часу та остаточної причини смерті.
Зловмиснику, 33-річному жителю Любомлського району, правоохоронці оголосили про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину.
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