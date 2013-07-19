У Любомльському районі чоловік вбив односельчанина

У селі Машів Любомльського району в будинку виявили тіло 37-річного місцевого жителя.Поліцейські встановили, що 24 грудня близько 19:30 зловмисник, перебуваючи у помешканні потерпілого, наніс йому тілесні ушкодження від котрих той помер, - пише ГУНП у Волинській області.Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення часу та остаточної причини смерті.Зловмиснику, 33-річному жителю Любомлського району, правоохоронці оголосили про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину.