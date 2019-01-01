У місті на Волині невідомі влаштували погром у будинку
Сьогодні, 12:41
25-го грудня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 35-річна жителька села Льотниче із заявою про пошкодження майна у її будинку: там невідомі влаштували погром.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Поліцейські встановили, що в ніч з 24-го на 25-те грудня невстановлена особа таємно проникла в будинок, який належить заявниці по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському.
Злодії пошкодили майно, яке знаходилось в будинку: меблі, посуд, і спричинили матеріальних збитків на суму в 10 тисяч гривень.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Поліцейські встановили, що в ніч з 24-го на 25-те грудня невстановлена особа таємно проникла в будинок, який належить заявниці по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському.
Злодії пошкодили майно, яке знаходилось в будинку: меблі, посуд, і спричинили матеріальних збитків на суму в 10 тисяч гривень.
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