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У місті на Волині невідомі влаштували погром у будинку

У місті на Волині невідомі влаштували погром у будинку
25-го грудня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 35-річна жителька села Льотниче із заявою про пошкодження майна у її будинку: там невідомі влаштували погром.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Поліцейські встановили, що в ніч з 24-го на 25-те грудня невстановлена особа таємно проникла в будинок, який належить заявниці по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському.

Злодії пошкодили майно, яке знаходилось в будинку: меблі, посуд, і спричинили матеріальних збитків на суму в 10 тисяч гривень.

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Теги: Володимир-Волинський, погром, майно
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