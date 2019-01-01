У місті на Волині невідомі влаштували погром у будинку





Про це



Поліцейські встановили, що в ніч з 24-го на 25-те грудня невстановлена особа таємно проникла в будинок, який належить заявниці по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському.



Злодії пошкодили майно, яке знаходилось в будинку: меблі, посуд, і спричинили матеріальних збитків на суму в 10 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го грудня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 35-річна жителька села Льотниче із заявою про пошкодження майна у її будинку: там невідомі влаштували погром.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Поліцейські встановили, що в ніч з 24-го на 25-те грудня невстановлена особа таємно проникла в будинок, який належить заявниці по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському.Злодії пошкодили майно, яке знаходилось в будинку: меблі, посуд, і спричинили матеріальних збитків на суму в 10 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію