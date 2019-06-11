ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»

Президент11 червня 2019 рокуз посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА тоді став Олександр Киричук.21 липня 2019 року в Україні відбулися парламентські вибори. Волиняни обирали представників у парламенті заСеред партій впенену перемогу на Волині "взяла" "Слуга народу". За партійними списками до парламенту потрапив керівник волинського штабу цієї партіїЩодо одномандатних округів, то тут виборці своїм голосуванням подарували можливість стати нардепамита. Останній, до слова, на відміну від усіх інших, потрапив до парламенту вперше.Цьогоріч через 18 років будівництва нарешті– унікальний медичний заклад, який з впевненістю називають найпотужнішим в Україні.Урочистості та святкове перерізання стрічки відбулися 18 липня. На відкриття «Будинку щастя», як вже «охрестили» перинатальний центр у Луцьку, зійшлися чи не усі провідні медики області, депутати, представники влади, духовенства.Керівниця Волинського обласного перинатальногорозповіла, що спорудження центру загалом обійшлося у понад 228 мільйонів гривень.У кінці липня 2019 року депутати обласної ради таємним голосуванням. Напередодні ж обранці своїми рішеннями припинили повноваження депутата та звільнили з посади попереднього голову Волиньради, який здобув перемогу на виборах у Луцьку і став нардепом.Листопад 2019 року ознаменувався важливою подією для найбільшого вишу Волині – СНУ імені Лесі Українки. Після того, як 14 років навчальний заклад очолював, на виборах. Під час першого туру ректора, щоправда, не обрали, оскільки жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів. У другий тур пройшли два головні претенденти на посаду – Анатолій Цьось та Ігор Коцан. Останній же зняв свою кандидатуру за день до другого туру виборів. Анатолій Цьось, який був єдиним кандидатом, здобув 883 голосів. Відтак, «за» проголосувало більш ніж 85% виборців.3 грудня у стінах облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента України. Ним став уродженець Луганщини Юрій Погуляйко, який до цього призначення був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.Волинь, щоправда, прийняла нового голову ОДА не дуже гостинно. Невдоволення таким кадровим рішенням висловили напередодні призначення Волинська обласна рада та Луцька міська рада.Наприкінці 2019 року нарешті запрацювала система безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті Луцька, про яку міська влада говорила не один рік. Спочатку анонсували, що з 11 листопада у маршрутках та тролейбусах міста можна буде платити за проїзд тільки за допомогою електронного квитка. Утім, потім таку умову відклали. Згодом зауважили, що з 19 грудня готівка точно перестане «ходити» у транспорті міста. Щоправда, станом на 26 грудня пасажири продовжують давати водіям «живі» гроші за проїзд, а ті – не відмовляються, хоч мерія і обіцяє карати порушників.Усі матеріали на тему впровадження у Луцьку електронного квитка можна знайтиКовельське МТМО стало першим за останні 20 років в Україні медичним закладом, який отримав ліцензію з трансплантології, таДонором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці. Разом із ним виїхала бригада лікарів і медсестер Інституту Серця, щоб виконати пересадку.Більше того, у Ковелі у листопаді цього року провели першу пересадку нирки. Загалом же це була перша в Україні трансплантація на районному рівні.Наприкінці 2019 року головний лікар Волинської обласної клінічної лікарнівиявив бажання піти з посади. Згодом конкурсна комісія обрала переможцем серед претендентів на цю посаду лікаря. Щоправда, конкурс викликав чимало обурення та сумнівів у законності його проведення й вже через деякий час тимчасовим виконувачем обов'язків головного лікаря призначили хірурга. Іван Сидор урочисто представив його колективу вже у новій іпостасі, а медична спільнота краюУ луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі вперше в Україні 25 грудня, а не як зазвичай 7 січня,. Службу правили майже 30 священнослужителів з усієї Волині. А ще приїхав єпископ Херсонський і Каховський. Собор був вщент заповнений людьми.Нагадаємо, минулоріч ми теж робили підбірку