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На Волині затримали іноземців, які перебували незаконно

На Волині затримали іноземців, які перебували незаконно
Упродовж двох діб прикордонники Луцького загону виявили «туристів», які планували зупинитись в Україні.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

На ділянках відділів «Світязь» та «Роздільна» прикордонники Луцького та Білгород-Дністровського загонів на вхід в Україну «зустріли» двох громадян Білорусі та Молдови.

Зазначають, що громадянин Молдови, отримавши заборону в’їзду в Україну на 5 років, за кілька годин спробував повторно порушити державний кордон. Наразі щодо рецидивіста до Нацполіції направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками ст. 332-2 ККУ.

Іноземців притягнуть до відповідальності та примусово повернуть до країн походження.

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Теги: луцькі прикордонники, нелегали
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