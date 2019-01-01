На Волині затримали іноземців, які перебували незаконно





Про це повідомляє



На ділянках відділів «Світязь» та «Роздільна» прикордонники Луцького та Білгород-Дністровського загонів на вхід в Україну «зустріли» двох громадян Білорусі та Молдови.



Зазначають, що громадянин Молдови, отримавши заборону в’їзду в Україну на 5 років, за кілька годин спробував повторно порушити державний кордон. Наразі щодо рецидивіста до Нацполіції направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками ст. 332-2 ККУ.



Іноземців притягнуть до відповідальності та примусово повернуть до країн походження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж двох діб прикордонники Луцького загону виявили «туристів», які планували зупинитись в Україні.Про це повідомляє Держприкордонна служба України На ділянках відділів «Світязь» та «Роздільна» прикордонники Луцького та Білгород-Дністровського загонів на вхід в Україну «зустріли» двох громадян Білорусі та Молдови.Зазначають, що громадянин Молдови, отримавши заборону в’їзду в Україну на 5 років, за кілька годин спробував повторно порушити державний кордон. Наразі щодо рецидивіста до Нацполіції направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками ст. 332-2 ККУ.Іноземців притягнуть до відповідальності та примусово повернуть до країн походження.

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