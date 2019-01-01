Волонтери готують подарунки для сина волинського Героя: просять небайдужих долучитись

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти., який невдовзі зустріне п'ятнадцятий день народження, є сином– старшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади, який помер 22 лютого 2016 року через раптову зупинку серця під час несення служби в районі міста Мар’янка (Донецька область).Для Жені авторитетом був і залишається тато, хлопець завжди на нього рівнявся. Адже, чоловік був мужнім, сміливим, добрим, турботливим, завжди допомагав своїм батькам і хотів щоб діти жили у мирній країні, тому й пішов захищати рідну землю. Вже сьогодні син, наслідуючи тата, говорить про Україну: «Це моя Батьківщина! Мрію щоб в Україні був мир і не гинули люди!».Навчається Женя у Військовому ліцеї імені Небесної Сотні м. Ковеля, у 9 класі. Окрім основного навантаження двічі на тиждень відвідує курси патрульно-пожежної служби.Євген пригадує один курйоз. Приїхав хлопець до Луцька здавати іспити, а напередодні зламав ногу. Отак, із накладеною гіпсовою пов'язкою, і підтягувався на перекладині. І, навіть незважаючи на тимчасову фізичну ваду, зайняв друге місце у своєму взводі.Своє недавнє хобі - футбол - хлопець мусив залишити, так як на нього реально не лишилося часу. Тож і у виборі майбутньої професії Женя уже не такий категоричний. Він сумнівається між пожежником та патрульним поліцейським, адже бути військовим чи пов'язувати своє життя з футболом більше не хоче.Полюбляє дивитися кіно, улюблений фільм "Форсаж", де головний герой — поліцейський під прикриттям Брайан О'Коннер (Пол Вокер).Через вступні іспити Євген не мав змоги кудись подорожувати. Сім'ї вдалося оздоровитися на морі своїм коштом. Але бажання Жені відвідати Францію досі лишається тільки мрією.Євгенові дуже подобаються собаки. Рік тому у них з'явився пес Вольт, породи лабрадор.Євген – основна опора для матусі Інни, завжди намагається підтримати її морально, старається їй в усьому допомагати. Мама у Жені дуже сильна, добра та любляча, завжди його розуміє і дуже смачно готує.Звичайно, неньці важко самій виховувати двох діток, не завжди є можливість придбати все необхідне для їхнього нормального розвитку. Тому Інна дякує усім, хто не лишається байдужим до її дітей. Каже, що наразі є потреба для сина у спортивному одязі та взутті. Отож, не відмовиться від будь-якої уваги та допомоги для її сім’ї.Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevskyoleg.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Вишневський Євген. Невдовзі 15 років (28.12.2004). м. Ковель. Зріст 166, розмір взуття 41